Crazy Pizza arriva nel cuore di Torino: il nuovo locale di Flavio Briatore

Crazy Pizza ha aperto ufficialmente le porte a Torino con uno spazio distribuito su tre livelli, frutto di un investimento superiore a 1,2 milioni di euro. Il locale impiega 18 persone, destinati a diventare 30 entro l’inizio del 2026, quando l’apertura verrà estesa anche al servizio lunch oltre alla sera.

Il nuovo ristorante si trova a due passi da piazza Castello, nel pieno centro della città. L’inaugurazione è avvenuta dopo l’apertura soft del 16 ottobre, alla presenza di Flavio Briatore, fondatore del brand e imprenditore originario della provincia di Cuneo. Crazy Pizza, parte del Gruppo Majestas, è già presente a Londra, New York, Monte Carlo, Milano, Roma, Ibiza e Saint-Tropez e prepara una nuova apertura a Saint Moritz a dicembre.

Leggi anche Briatore e la Juve: da Conte a Pioli, Comolli parte male secondo l'imprenditore

“Perché Torino? Perché no”, ha risposto Briatore ai giornalisti durante la serata di inaugurazione. “Non capisco lo stupore. Mancavo da quarant’anni, ma Torino è una città bellissima, con tante potenzialità. Ha eventi, sport, cultura. Forse deve soltanto valorizzare un po’ di più le sue capacità”.

Il concept di Crazy Pizza nasce nel 2019 e propone non solo pizza ma anche piatti della tradizione italiana, accompagnati da una selezione di vini e momenti di intrattenimento. Un elemento distintivo sono i camerieri-pizzaioli che si esibiscono facendo roteare l’impasto, dopo un training di almeno due settimane a Dubai.

“Ho ristoranti complessi in diverse parti del mondo. Qui volevo qualcosa di semplice. La scelta era tra hamburger e pizza, e la pizza mette tutti d’accordo”, spiega Briatore. “Siamo partiti da un’idea semplice e abbiamo costruito una realtà. La creatività di un imprenditore è creare posti di lavoro e opportunità. In Italia si perdona tutto, tranne il successo”.