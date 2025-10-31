Meg Ryan e il conforto delle commedie romantiche: I miei film accompagnano le persone nei momenti difficili

Meg Ryan, icona delle commedie romantiche statunitensi, ha raccontato di essere felice che il pubblico trovi un senso di conforto nei film del genere. «Molti mi dicono che guardano i miei film quando sono malati», ha spiegato l’attrice durante un incontro al Tribeca Festival di Lisbona, edizione europea del celebre evento fondato da Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff.

Ripercorrendo successi diventati cult come “Harry ti presento Sally” e “Insonnia d’amore”, Ryan ha ricordato che durante le riprese non c’era la percezione di essere in un momento particolarmente significativo per il genere. Con il tempo, però, quelle storie sono diventate parte dell’immaginario collettivo e continuano a conquistare nuove generazioni di spettatori.

L’attrice ha citato come esempio sua figlia, che ama le commedie romantiche per la loro atmosfera rassicurante. «Credo che apprezzi l’idea di un mondo in cui le cose vanno per il verso giusto, in cui le persone si innamorano. Lo trova rassicurante», ha raccontato.

Nel 2023 Ryan è tornata dietro la macchina da presa dirigendo e interpretando “Coincidenze d’amore”, al fianco di David Duchovny. È stata la sua seconda esperienza da regista dopo “Ithaca” del 2015. «Avrei voluto farlo prima. La regia mi ha resa un’attrice migliore», ha spiegato, sottolineando come cambiare ruolo sia parte di un percorso naturale di crescita.

Ryan ha aggiunto di essere spinta da un costante desiderio di evoluzione personale: attualmente sta frequentando un corso di design. Nel frattempo, ha preso parte a una nuova commedia romantica diretta da Lena Dunham, nel cast insieme a Natalie Portman, Rashida Jones e Mark Ruffalo, in arrivo prossimamente su Netflix.