Nuovi contenuti Halloween in Dying Light: The Beast

Techland presenta nuovi contenuti in Dying Light: The Beast e l'evento di Halloween in Dying Light 2: Stay Human

Techland ha lanciato un nuovo aggiornamento per Dying Light: The Beast e un evento speciale di Halloween per Dying Light 2: Stay Human. Niente riesce a creare l'atmosfera di Halloween come un gioco horror, e questi aggiornamenti sono stati pensati proprio per questo: dal mondo da incubo di Castor Woods in Dying Light: The Beast alle festività spettrali in Dying Light 2: Stay Human, i giocatori potranno immergersi completamente nell'atmosfera inquietante di questa stagione.

Leggi anche Dying Light: The Beast il gioco per Halloween

Dying Light: The Beast – Nuovi Contenuti

L'ultima patch per Dying Light: The Beast introduce nuovi contenuti e una serie di correzioni e miglioramenti. Un nuovo comportamento dei nemici umani consente ai nemici dotati di armi da mischia di riconoscere quando un'arma da fuoco è puntata contro di loro e scegliere di arrendersi piuttosto che perdere la vita, creando scontri dinamici e reattivi.

L'aggiornamento introduce anche 9 nuove finishers per armi di diverso tipo, tra cui armi da taglio a una mano, armi da taglio e da lama lunghe, armi da taglio e da lama a due mani, coltelli e tirapugni, che offrono animazioni di esecuzione più brutali.

Con questo aggiornamento inizia la terza settimana delle sfide della community, intitolata Call of the Beast. La community si riunisce per raggiungere gli obiettivi fissati da Techland, che questa settimana richiedono di effettuare milioni di colpi precisi con armi da fuoco per colpire il nemico. Il raggiungimento di ogni traguardo sblocca ricompense, tra cui la skin per auto Marksman e il fucile Bullseye.

Questa patch apporta anche ulteriori correzioni e miglioramenti relativi alla progressione, alle prestazioni e alla stabilità, agli aggiornamenti grafici, all'interfaccia utente e all'audio, nonché all'economia di gioco. Le note complete sulla patch sono disponibili a questo LINK.

Halloween Showdown - Evento settimanale di Halloween in Dying Light 2: Stay Human

The Halloween Showdown- Si svolgerà dal 30 ottobre al 20 novembre - darà il via a un nuovo evento settimanale in Dying Light 2: Stay Human, in cui due fazioni a tema si sfideranno per la vittoria e per ricompense esclusive. I giocatori raccolgono caramelle dagli zombie sconfitti e le donano a Baka al Bazaar o all'hub Tower Raid. Il raggiungimento degli obiettivi settimanali sblocca armi a tema delle fazioni ed entrambe le squadre competono per guadagnare ricompense uniche.

La città di Villedor è completamente addobbata per Halloween, con il ritorno di nemici a tema come Pumpkintiles, Witches, Scaregoons, Virals e Biters. In Tower Raid, i nemici a tema Halloween conquistano la Torre, con nuove decorazioni, layout e battaglie sui tetti. I giocatori possono anche sbloccare nuovi personaggi come Cursed Pirate e il personaggio permanente di Tower Raid CyberRaider, mentre il percorso ricompense aggiornato offre armi Toxic e UV e una nuova classifica per il gioco competitivo.

La creatività dei giocatori continua con mappe della community a tema Halloween come Atomborne - Nightmare Hunter e The Sweetening Hour, e dal 10 novembre, ricompense speciali su queste e altre tre mappe consentiranno ai giocatori di guadagnare più caramelle per ottenere ricompense di fazione.

Halloween non è solo sinonimo di dolcetti, ma anche di travestimenti. Per questo Techland presenta una serie speciale di pacchetti Halloween. Il pacchetto Volkan offre tecnologia sperimentale, tra cui un fucile che sfida la gravità e altre creazioni segrete di laboratorio, mentre il pacchetto CyberRaider offre un look futuristico ispirato al degrado urbano per sopravvivere alla follia. Entrambi i pacchetti sono disponibili nel negozio in-game.