METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER - Multiplayer disponibile

KONAMI annuncia l’arrivo di “FOX HUNT”, nuova modalità multiplayer online disponibile da oggi in METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER (PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam®). “FOX HUNT” trasporta i giocatori nell'iconica giungla, dove dovranno sopravvivere utilizzando tutte le meccaniche stealth e survival da sempre capisaldi dell’esperienza METAL GEAR.

Nei panni di un aspirante membro dell'unità segreta “FOX”, i giocatori dovranno affrontare missioni di sopravvivenza e misurarsi contro gli avversari, procurandosi armi ed equipaggiamento sul campo. Fino a 12 giocatori potranno immergersi nell'iconica azione di spionaggio tattico grazie a due diverse modalità.

Sopravvivenza acquisizione:Le iconiche ed elusive rane Kerotan continuano a sfuggire. Trovate e catturate più rane degli avversari per assicurarvi la vittoria. Man mano che la partita procede, il numero delle rane diminuirà e questo porterà a inevitabili e intensi scontri contro gli agenti nemici.

Sopravvivenza incursione:Una missione segreta in cui gli agenti dovranno utilizzare tecniche di stealth e survival in zone designate per avanzare attraverso diverse fasi. Con il passare del tempo, il numero delle zone a disposizione diminuirà, rendendo furtività e posizionamento fondamentali per la vittoria.

Ogni giocatore avrà a disposizione una speciale suit “AT-CAMO”, che permetterà di utilizzare avanzate tattiche stealth. La tuta modificherà istantaneamente i modelli mimetici per confondervi con il terreno che vi circonda. Agli agenti sarà inoltre fornito il “Naked Sense”, prezioso per individuare nemici e oggetti.

METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER è stato accolto con grande plauso e adorazione dalla critica. Il gameplay, la trama e i temi continuano a riscuotere successo tra la community mondiale, confermandolo come uno dei videogiochi più influenti della storia. METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition è ora disponibile con uno sconto del 20% su PlayStation5 e Steam.