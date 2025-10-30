The Outer Worlds 2 disponibile

Obsidian Entertainment ha oggi lanciato ufficialmente The Outer Worlds 2 su Xbox Series X|S, Xbox su PC, handhelds ROG Xbox Ally, Battle.net, Steam e PlayStation 5.

The Outer Worlds 2 è un titolo Xbox Play Anywhere e disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Supporta anche la progressione incrociata su Xbox, nonché su Steam e Battle.net se ti colleghi al tuo account Microsoft.

I giocatori che otterranno la Premium Edition potranno immergersi ancora di più con il Battle Pack Anti-Monopolistico del Comandante Zane, il Pacchetto Premio Apprezzamento Corporate di Moon Man, un artbook digitale, una colonna sonora e un DLC Pass per due future espansioni della storia (non appena saranno disponibili). Perché indipendentemente dal tipo di agente, puoi fare tutto con stile.