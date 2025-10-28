Royal Lodge, feste e ospiti controversi: le visite di Epstein, Maxwell e Weinstein

Il principe Andrea ospitò Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Harvey Weinstein al Royal Lodge, la sua residenza privata nel parco del Castello di Windsor, durante il ballo in maschera organizzato per il diciottesimo compleanno della principessa Beatrice nel 2006. L’episodio avvenne due mesi dopo l’emissione del mandato di arresto statunitense nei confronti di Epstein per violenza sessuale su minore, secondo quanto riportato dalla Bbc.

Finora era noto che il gruppo avesse partecipato ai festeggiamenti presso il Castello di Windsor. Meno conosciuto, invece, il fatto che fossero stati ospitati direttamente nella residenza privata del duca di York, oggi al centro di trattative con i rappresentanti di re Carlo riguardo al mantenimento della casa, composta da 30 stanze e concessa senza affitto.

La presenza di Epstein, Maxwell e Weinstein alla Royal Lodge sarebbe avvenuta prima dell’evento principale, che si svolse nelle sale di rappresentanza del castello con un ricevimento a base di champagne e un banchetto ufficiale. La proprietà appartiene alla Crown Estate, gestita in modo indipendente e i cui profitti confluiscono al Tesoro britannico.

In un’intervista del 2019 alla Bbc, al duca venne chiesto perché avesse invitato Epstein alla festa, nonostante il mandato di arresto negli Stati Uniti. Andrea rispose di non essere a conoscenza delle accuse fino alla loro diffusione mediatica. Epstein venne arrestato in Florida otto giorni dopo l’evento.

All’inizio di questo mese, il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli dopo la pubblicazione delle memorie postume di Virginia Giuffre, che affermava di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con il duca in tre occasioni, una delle quali in presenza di Epstein e altre giovani donne. Andrea ha sempre negato ogni illecito e nel 2022 ha raggiunto un accordo economico con Giuffre. Nel 2019, in un’intervista a Newsnight, dichiarò di non ricordare di averla mai incontrata.

Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Epstein e Maxwell sarebbero stati ospiti abituali nelle residenze reali. Una foto della coppia nella tenuta di Balmoral venne mostrata dai pubblici ministeri durante il processo alla Maxwell per traffico sessuale, e risalirebbe al 1999, quando Andrea li invitò nella residenza in Scozia. Nel 2000, Epstein fu nuovamente ospite al Castello di Windsor e venne organizzata una festa per il compleanno di Maxwell nella residenza reale di Sandringham.

Nel 2002, Ghislaine Maxwell prese parte a un tour privato di Buckingham Palace. Una foto la ritrae seduta sul trono reale accanto all’attore Kevin Spacey. Il tour sarebbe stato organizzato dal principe Andrea, anche se Epstein, in quell'occasione, non era presente.

Andrea ha inoltre confermato di aver volato sul jet privato di Epstein, di aver soggiornato sulla sua isola privata, nella villa di Palm Beach e nella residenza londinese di Maxwell. Epstein si suicidò nel 2019 in carcere a New York, mentre attendeva il processo per traffico sessuale. Maxwell sta scontando una pena a 20 anni negli Stati Uniti per aver reclutato e trafficato adolescenti affinché Epstein potesse abusarne. Weinstein è stato condannato per aggressione sessuale, ma ha ottenuto un nuovo processo per alcune delle accuse.