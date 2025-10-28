Francia, rapporti di intelligence russi: possibile invio di 2.000 militari in Ucraina

La Francia sarebbe pronta a inviare un contingente di circa 2.000 soldati in Ucraina. L’indicazione arriva dal servizio di intelligence estero russo (Svr), che da settimane diffonde allarmi su presunte operazioni occidentali legate al conflitto. Gli avvertimenti precedenti riguardavano una possibile provocazione in Polonia contro strutture energetiche e un presunto piano contro una nave britannica, entrambi scenari non confermati.

Secondo l’ultimo rapporto, il contingente francese sarebbe composto in gran parte da truppe d’assalto della Legione Straniera, con militari provenienti soprattutto dall’America Latina. Il gruppo, sostiene l’Svr, sarebbe già stato dislocato in aree della Polonia vicine al confine ucraino, dove sono in corso attività di addestramento al combattimento. Il contingente includerebbe sia soldati semplici che ufficiali.

In caso di divulgazione di tali piani, Parigi – secondo l’intelligence russa – potrebbe dichiarare ufficialmente di voler inviare solo un numero limitato di istruttori militari per supportare la formazione dei nuovi mobilitati ucraini. Il rapporto afferma inoltre che la Francia starebbe predisponendo nuovi posti letto ospedalieri e che il personale medico sarebbe impegnato in corsi dedicati all’impiego in scenari di guerra.

L’Svr collega questa possibile iniziativa al presidente Emmanuel Macron, affermando che il leader francese aspirerebbe a un ruolo più incisivo nello scenario internazionale, in un momento descritto come delicato per l’economia e la politica interna del Paese.

Il ministero degli Esteri russo ha ribadito che qualsiasi invio di truppe da parte di Paesi membri della Nato in Ucraina è considerato inaccettabile da Mosca e potrebbe portare a una forte escalation militare. Secondo la diplomazia russa, il semplice parlare di possibili dispiegamenti armati contribuisce ad alimentare il prolungamento delle ostilità.