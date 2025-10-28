Vittorio Feltri reagisce a un'aggressione sotto casa a Milano: Ho sferrato un pugno mostruoso

Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione sotto casa a Milano. L’episodio, avvenuto circa venti giorni fa, è stato descritto dal direttore editoriale del Giornale durante un intervento nel programma “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Feltri ha spiegato di essere uscito intorno alle dieci del mattino, precisando di essere accompagnato dalla sua scorta. Davanti all’abitazione si sarebbe trovato di fronte due uomini, uno dei quali avrebbe tentato di colpirlo con uno spray al peperoncino.

“Io che non ho un bel carattere, ho reagito”, ha dichiarato il giornalista. Feltri ha raccontato di aver sferrato “un cazzotto mostruoso” con la mano sinistra, mentre nella destra teneva un bastone. Il pugno avrebbe colpito l’aggressore facendolo indietreggiare.

Approfittando di quei secondi, Feltri sarebbe riuscito a raggiungere l’auto, dove la scorta ha immediatamente attivato i carabinieri che lo hanno portato via dalla zona.

Il direttore editoriale ha poi espresso amarezza per l’accaduto, sottolineando l’assurdità di un episodio simile avvenuto in pieno giorno.