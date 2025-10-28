DJI ROMO - robot aspirapolvere con il DNA dei droni

Eccezionale potenza di rilevamento e prestazioni di pulizia sensazionali

DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e della tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi ROMO, una serie di robot aspirapolvere avanzati. Dotati di tecnologia di rilevamento degli ostacoli millimetrica, utilizzata nei droni di punta di DJI, i sensori avanzati, gli algoritmi intelligenti e l'aspirazione ultra potente si combinano per offrire una copertura totale e senza problemi sia su pavimenti duri che su tappeti, con prestazioni di pulizia eccezionali. Inoltre, il suo sistema di autopulizia intelligente si occupa automaticamente della manutenzione, consentendo all'utente di godersi una casa pulita con il minimo sforzo. Il modello premium, ROMO P, presenta inoltre pannelli trasparenti sia sulla stazione base che sul robot, che mostrano i componenti meticolosamente organizzati che riflettono l'ingegneria di precisione.

Rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico che evita persino le carte da gioco

ROMO è dotato di un avanzato sistema di rilevamento degli ostacoli con doppi sensori fisheye ad alte prestazioni e LiDAR a stato solido a doppio trasmettitore grandangolare, sfruttando la tecnologia derivata dai droni di punta di DJI. Grazie all'apprendimento automatico, ROMO è in grado di riconoscere ed evitare ostacoli domestici come cavi di ricarica spessi 2 mm o persino carte da gioco. Combinando l'input di più sensori, viene generata una profonda consapevolezza ambientale che consente la navigazione sotto letti o divani in condizioni di scarsa illuminazione. Vengono inoltre pianificati percorsi intelligenti attorno a ogni ostacolo, persino ai mobili dalla forma irregolare, grazie all'ampio campo visivo di ROMO che aiuta a evitare gli angoli ciechi.

Pianificazione del percorso leader del settore per una copertura completa

Grazie all'avanzata tecnologia di mappatura e navigazione dei droni di DJI, gli algoritmi di pianificazione del percorso di ROMO creano percorsi di pulizia più intelligenti per una copertura efficiente in tutta la casa. Il dispositivo adatta automaticamente la sua strategia di pulizia ai diversi ostacoli. Si avvicina a cavi, gambe del tavolo e angoli per una pulizia accurata senza tralasciare punti, evitando al contempo oggetti come calzini o liquidi per evitare di rimanere incastrati o creare disordine.

Potenza di punta per una piazza pulita

Grazie al motore ad alte prestazioni e al design ottimizzato del flusso d'aria, ROMO eroga fino a 25.000 Pascal di potente aspirazione e fino a 20 litri di flusso d'aria al secondo. Inoltre, ROMO riduce automaticamente la velocità e la rotazione delle spazzole laterali per evitare la dispersione di detriti quando i sensori di visione rilevano detriti come la lettiera per gatti.

Raccolta di capelli lunghi senza sforzo

Grazie ai due motori ad alta coppia, le spazzole a rullo ROMO offrono prestazioni elevate per raccogliere i detriti in un centro cavo, garantendo un'aspirazione efficiente. Capelli, polvere e particelle di grandi dimensioni vengono rimossi facilmente, per una pulizia senza problemi.

Bracci estensibili/retrattili in tempo reale

Grazie alla mappatura in tempo reale e agli algoritmi di adattamento dei bordi, i doppi bracci flessibili di ROMO si estendono e si ritraggono automaticamente per adattarsi a qualsiasi spazio. Possono raggiungere angoli profondi e bordi, rimuovendo la polvere da aree difficili da raggiungere come sotto i mobili e i grandi elettrodomestici, attorno alle gambe di tavoli e sedie o lungo pareti e mobili di forma irregolare, solo per citarne alcuni.

Grazie alla copertura di spazzata più ampia rispetto al percorso del mocio, ROMO impedisce allo sporco di diffondersi spazzando sempre prima di passare il mocio.

Acqua trasportata a bordo

Durante la pulizia di stanze di grandi dimensioni, il capiente serbatoio d'acqua integrato da 164 ml di ROMO mantiene i panni costantemente umidi, evitando efficacemente che le aree successive del ciclo di lavaggio vengano lavate in modo inadeguato a causa dei panni asciutti. ROMO regola inoltre automaticamente l'erogazione dell'acqua, aumentandola per pulire lo sporco ostinato e lasciare ogni angolo della casa più pulito.

Elimina il grasso in cucina o rendi la casa più profumata, in silenzio

ROMO P è dotato di uno scomparto aggiuntivo per il deodorante per pavimenti, oltre alla soluzione detergente standard, e può erogare la soluzione detergente o il deodorante per pavimenti direttamente sui panni del mocio. Le routine di pulizia possono essere personalizzate per utilizzare una soluzione detergente per rimuovere il grasso dalla cucina o applicare un deodorante per pavimenti per una pulizia profonda di tutta la casa, soddisfacendo senza sforzo le diverse esigenze di ogni spazio della casa. Una camera di riduzione del rumore su ROMO riduce efficacemente il rumore del flusso d'aria per garantire una pulizia accurata ma discreta, senza disturbare chi si trova nelle vicinanze.

Niente più odori o residui con la stazione base autopulente

La tavola di lavaggio della stazione base presenta un design pulito che previene l'accumulo di sporco e facilita la pulizia. Dotata di quattro getti d'acqua ad alta pressione e di un'uscita di scarico di 16 mm di diametro, lava accuratamente i panni del mocio e rimuove i detriti attraverso l'ampia porta di aspirazione, garantendo fino a 200 giorni di funzionamento senza manutenzione.

Per mantenere puliti i panni del mocio, la stazione base applica una forza verso il basso di 12 newton durante la pulizia.

La stazione base è dotata anche di un sistema di soppressione del rumore a 3 stadi con lunghi condotti e camere di silenziamento. Filtra fino all'80% del rumore durante la raccolta della polvere, così la pulizia non disturberà la famiglia o gli animali domestici.

Portare l'intelligenza in ogni angolo della casa

Profondamente integrata con la serie ROMO, l'app DJI Home presenta un'interfaccia elegante e minimalista per un controllo semplice e intuitivo. È dotata di diverse modalità di pulizia intelligenti preimpostate e supporta anche piani di pulizia personalizzabili con avvio rapido con un solo tocco. Vengono inoltre forniti avvisi anticipati quando il serbatoio dell'acqua pulita è basso o quello dell'acqua sporca è pieno, semplificando la pianificazione anticipata di un'esperienza di pulizia impeccabile. Le modalità di pulizia personalizzabili includono:

Pulizia intelligente dei tappeti: identifica con precisione le dimensioni e la posizione dei tappeti, aggiornandoli sulla mappa.

Riconoscimento intelligente delle soglie: pulisce lungo i bordi delle soglie evitandone l'attraversamento frequente.

Pulizia personalizzata di cucina e bagno: ROMO offre una modalità di pulizia personalizzabile che applica la soluzione detergente direttamente sui panni del mocio per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Inoltre, torna alla base per lavare i panni del mocio dopo aver pulito aree come cucina e bagno, prevenendo la contaminazione incrociata.

Pulizia senza pensieri delle aree riservate agli animali domestici: nelle aree riservate agli animali domestici, ROMO riduce la velocità di spostamento e di spazzolatura laterale per evitare di spargere detriti, aumentando al contempo l'aspirazione per pulire a fondo i peli degli animali.

I sensori integrati nel robot possono essere utilizzati per controllare da remoto la casa, parlare con la famiglia o interagire con gli animali domestici. Per proteggere la privacy, l'accesso alla telecamera richiede l'autenticazione a due fattori al primo utilizzo, i dati video vengono crittografati durante la trasmissione e la funzione video può essere completamente disattivata quando non in uso.

Per quanto riguarda la ricarica del dispositivo, ROMO supporta la ricarica rapida da 55 W, raggiungendo la carica completa in sole 2,5 ore.

Prezzo e disponibilità

Il DJI ROMO può essere ordinato su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati, con spedizione a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

DJI ROMO P – da 1899 EUR

DJI ROMO A – da 1599 EUR

DJI ROMO S – da 1299 EUR

Politica di assistenza post-vendita

L'acquisto del Piano di Protezione Estesa offre un ulteriore anno di garanzia al termine del periodo di garanzia ufficiale del prodotto. Le parti coperte includono il robot e la stazione base. Per un elenco completo dei dettagli, visitare: https://store.dji.com/product/ piano di protezione estesa dji dji-romo

Per maggiori informazioni, consultare: https://www.romo.tech/