Fratelli d'Italia rafforza il primato nei sondaggi, Pd e M5S in flessione
Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di leadership e aumenta il distacco dalle principali forze di opposizione. Secondo il nuovo sondaggio Swg per il Tg La7 del 27 ottobre, il partito guidato da Giorgia Meloni registra un ulteriore incremento dello 0,2%, raggiungendo il 31,2% nelle intenzioni di voto.
Il Partito Democratico di Elly Schlein segna invece una leggera flessione: perde lo 0,1% e scende al 22%. Più marcato il calo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lascia sul campo lo 0,4% e si attesta al 12,8%.
Prosegue il momento difficile per la Lega di Matteo Salvini, che arretra dello 0,3% e scivola all’8,2%. Alle sue spalle cresce Forza Italia, in aumento dello 0,2% fino all’8,1%, riducendo così il divario con il Carroccio.
In crescita anche Verdi e Sinistra, che raggiungono il 6,8%. Restano più indietro Azione (3,1%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, raccolgono il 2,7% delle preferenze.