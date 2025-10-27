Grande Fratello 2025: Sonia Bruganelli torna stasera come ospite nel reality di Simona Ventura
Stasera, lunedì 27 ottobre, alle 21.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. Anche questa settimana il programma promette emozioni e colpi di scena con un cast sempre più al centro dell’attenzione.
In studio, insieme alla conduttrice, saranno presenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Ospite d’eccezione della serata sarà Sonia Bruganelli, pronta a commentare le dinamiche della Casa e i momenti più intensi vissuti dai concorrenti.
Dopo le recenti rivelazioni di Valentina a Simona Ventura, la compagna di Domenico farà il suo ritorno nella Casa per un acceso confronto con Benedetta e con lo stesso Domenico. Un momento carico di tensione che potrebbe cambiare gli equilibri tra i concorrenti.
Spazio poi alla storia di Donatella: dietro il suo sorriso e la sua ironia, si nasconde un passato difficile che l’ha segnata profondamente. Durante la puntata, Donatella riceverà una sorpresa speciale: l’incontro emozionante con sua madre.
I riflettori saranno puntati anche sul legame tra Omer e Rasha, che sembrano sempre più uniti. Tra loro sta nascendo un’intesa autentica o solo un’amicizia? Il pubblico potrà scoprirlo seguendo la diretta.
Non mancherà infine il momento del televoto: il pubblico deciderà chi, tra Matteo, Benedetta e Rasha, dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Tutto pronto per una nuova serata di emozioni, scontri e sorprese nel Grande Fratello.