Napoli travolgente: 3-1 all'Inter e ritorno in vetta alla Serie A

Il Napoli di Antonio Conte domina il big match dell’ottava giornata di Serie A e batte l’Inter 3-1 allo stadio Maradona, riconquistando il primo posto in classifica. Gli azzurri si impongono con una prestazione di carattere e concretezza, infliggendo ai nerazzurri di Chivu la prima sconfitta dopo sette vittorie consecutive.

La gara parte con grande intensità, segno dell’importanza dei tre punti in palio. Le due squadre si affrontano con equilibrio e attenzione, consapevoli del valore dell’avversario. L’Inter prende inizialmente il controllo del possesso palla, ma il Napoli si difende con ordine e prova a ripartire sfruttando la velocità di Neres, schierato sorprendentemente da centravanti al posto di Lucca.

La prima vera occasione è per Lautaro Martinez, che al 15’ approfitta di un errore in uscita della difesa partenopea e si presenta solo davanti a Milinkovic-Savic, bravissimo a opporsi e salvare il risultato. Il match si sblocca al 33’: Di Lorenzo viene atterrato da Mkhitaryan e l’arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto De Bruyne non sbaglia, firmando l’1-0 ma infortunandosi nella stessa azione. Conte è costretto a sostituirlo con Zielinski. L’Inter reagisce subito: Bastoni colpisce la traversa al 41’ e Dumfries scheggia il palo in pieno recupero. Il primo tempo si chiude così con il Napoli avanti di misura.

Nella ripresa i nerazzurri partono forte, ma subiscono la doccia fredda al 54’. McTominay, servito da un lancio lungo di Spinazzola, controlla al volo e infila Sommer con un destro preciso sul secondo palo: 2-0 e stadio Maradona in delirio. Al 59’ l’Inter riapre la partita grazie a un rigore assegnato dal Var per un fallo di mano di Buongiorno. Calhanoglu dal dischetto spiazza Milinkovic-Savic e accorcia le distanze.

La tensione cresce e si accende anche un battibecco tra Conte e Lautaro Martinez, che rischia di degenerare. Il Napoli però mantiene lucidità e al 67’ chiude definitivamente i conti: Anguissa parte in contropiede, supera un difensore e batte Sommer con un destro potente per il 3-1 finale. Nel finale l’Inter prova il forcing, ma senza creare pericoli concreti.

Con questa vittoria il Napoli sale a 18 punti e torna in testa alla classifica, mentre l’Inter resta ferma a 15, subendo il primo stop della stagione.