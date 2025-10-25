Pompei, turista americano denunciato: tenta di rubare pietre dagli scavi come souvenir

Un turista americano è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre raccoglieva alcune pietre dagli scavi di Pompei, con l’intenzione di portarle a casa come ricordo. L’uomo, in visita al Parco Archeologico di Pompei, ha infilato le pietre nello zaino e si stava dirigendo verso l’uscita quando è stato fermato dai carabinieri.

L’episodio è avvenuto lungo via delle Ginestre, una delle aree più frequentate del sito archeologico. A segnalare il comportamento sospetto è stato un altro visitatore, che ha immediatamente avvisato la guardia giurata presente sul posto. Quest’ultima ha contattato le forze dell’ordine, fornendo una descrizione dettagliata del turista.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo poco prima che lasciasse l’area e hanno recuperato le pietre rubate. Durante il controllo, il turista ha cercato di giustificarsi affermando: “Volevo portarle a casa come ricordo, sono per la mia collezione”.

Solo pochi giorni fa si era verificato un episodio simile, con protagonista un turista polacco sorpreso a rubare frammenti di pietra dagli stessi scavi. Le autorità ricordano che è vietato asportare qualsiasi materiale dal sito archeologico, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e che simili gesti rappresentano un grave danno alla tutela del patrimonio culturale.