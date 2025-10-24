Michael Jordan torna in campo: Ero nervoso, ma il canestro è ancora mio

Michael Jordan è tornato a calcare un campo da basket, regalando ai fan un momento di pura nostalgia. L’ex stella dei Chicago Bulls, oggi 62enne, è stata immortalata in un video diventato virale su X, mentre palleggia e tira a canestro durante una vacanza.

Il sei volte campione Nba ha raccontato alla NBC, durante l’opening night del campionato americano, di aver provato emozioni forti: “Non ero così nervoso da anni”. Ha poi ammesso che era passato molto tempo dall’ultima volta che toccava un pallone da basket.

Nonostante l’emozione, Jordan si è avvicinato con naturalezza alla lunetta, ha tirato e, come da copione, il pallone è finito dentro al primo tentativo. Il gesto tecnico, perfetto come ai vecchi tempi, ha scatenato gli applausi di un gruppo di bambini che assisteva alla scena.

Con il suo inconfondibile stile, il leggendario numero 23 ha dimostrato che la classe non svanisce mai. E, parafrasando la sua celebre battuta di Space Jam — “Vediamo se mi ricordo ancora come si fa” — Jordan ha confermato che non ha dimenticato affatto come si fa canestro.