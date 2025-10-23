Lucca C&G - protagonisti del film evento Festa del Cinema di Roma

A sfilare ieri sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica e, subito dopo, nella suggestiva cornice del Maxxi: il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna, il produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once Andrea Romeo e il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina. Con loro anche l’executive producer del film Giulia Moretti, la scrittrice Licia Troisi, il Country Manager di Asmodee Italia Massimo Bianchini, il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc, il fumettista Roberto Recchioni, il direttore della fotografia Luca Ciuti, la montatrice Ilaria Cimmino e il compositore della colonna sonora Fabio Antonelli.

Ad accompagnarli anche Martina D’Arco, Antonio Di Nuto, Iago e Gianluigi Rizzuti e Luigi Ruberto, alcuni dei community members di di Lucca Comics & Games, l’evento dedicato alla pop culture che ogni anno porta nella città medievale di Lucca più di 300.000 appassionati. All’anteprima nazionale del film non poteva mancare, inoltre, un’incredibile parata di oltre 40 cosplayer - tra cui alcuni dei nomi di spicco nel panorama nazionale e internazionale come Leon Chiro e Elizabeth Rage, Nynphahri, Himorta, Gaia Giselle e Nives Sela - che, insieme ai talent, alle associazioni e ai fandom presenti, hanno portato sul tappeto rosso della Festa del Cinema tutta l’energia e le emozioni che da sempre caratterizzano un fenomeno internazionale come Lucca Comics & Games.

L’attesissimo evento cinematografico sarà poi disponibile nelle sale italiane per tre giorni, il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.