Real Madrid-Juventus: formazioni ufficiali, orario e diretta tv della sfida di Champions League

La Juventus torna protagonista in Champions League per affrontare una delle partite più attese della stagione. I bianconeri sfidano oggi, mercoledì 22 ottobre, il Real Madrid al leggendario stadio Santiago Bernabeu, nella terza giornata della fase a gironi.

La squadra allenata da Igor Tudor arriva all’appuntamento dopo la pesante sconfitta subita a Como (2-0, reti di Kempf e Nico Paz). In classifica, la Juventus occupa attualmente il 23º posto con due punti, frutto dei pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal.

Dall’altra parte, il “nuovo” Real Madrid guidato da Xabi Alonso ha iniziato il torneo nel migliore dei modi: due vittorie su due, contro Olympique Marsiglia e Kairat Almaty, e punteggio pieno con sei punti.

Il fischio d’inizio di Real Madrid-Juventus è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 22 ottobre. Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Mbappé, Vinicius.Allenatore: Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Rugani, Gatti, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David.Allenatore: Igor Tudor.

La partita Real Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Prime Video, disponibile su smart tv. Il match potrà essere seguito anche in streaming sull’app e sul sito ufficiale di Prime Video.