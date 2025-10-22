Psv travolgente, Napoli umiliato 6-2 in Champions: notte da incubo per Conte e i suoi

Sconfitta pesantissima per il Napoli nella terza giornata di Champions League. Ad Eindhoven, gli uomini di Antonio Conte sono stati travolti dal Psv con un netto 6-2, in una gara che ha visto gli azzurri perdere il controllo dopo un buon inizio.

Il match si apre con il vantaggio partenopeo firmato da McTominay, autore di una doppietta, ma gli olandesi ribaltano tutto con l’autogol di Buongiorno, il sigillo di Saibari, la doppietta dell’ex Parma Man e i gol nel finale di Pepi e Driouech. Il Napoli chiude anche in dieci per l’espulsione di Lucca al 76’, restando fermo a 3 punti nella classifica del girone.

Conte, alle prese con numerose assenze, sceglie Lucca come punta centrale con Gilmour davanti alla difesa, supportato sulla trequarti da Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay, mentre Spinazzola agisce sulla sinistra. Dall’altra parte, Bosz si affida a Til in attacco, con Man e Perisic larghi sulle corsie e Saibari alle loro spalle. In mediana guida Schouten, con Mauro Junior nel ruolo di terzino destro.

Il Napoli parte bene: al 3’ Lucca sfiora il vantaggio su assist di McTominay, e poco dopo De Bruyne impegna Kovar in uscita. Il Psv reagisce con un destro di Man respinto da Milinkovic-Savic e un colpo di testa alto di Til. Al 31’ arriva il meritato vantaggio azzurro: Spinazzola crossa perfettamente e McTominay di testa insacca l’1-0. Ma la gioia dura poco: al 35’ Perisic mette in mezzo e Buongiorno devia nella propria porta per l’1-1. Tre minuti più tardi, contropiede letale e Saibari firma il 2-1 con un preciso diagonale.

Nella ripresa il Napoli prova a reagire, ma dopo un’occasione mancata da Lucca, il Psv dilaga. Al 53’ Mauro Junior serve Man, che trova il 3-1 con una deviazione fortunosa. Conte cambia modulo passando al 4-3-3, inserendo Lang e ridisegnando il centrocampo, ma gli olandesi dominano. Til e Schouten sfiorano il gol, mentre Man colpisce ancora all’80’, siglando il 4-1 con un destro potente sul primo palo.

All’85’ McTominay accorcia di testa sul 4-2, ma il finale è un incubo. Un minuto dopo Pepi segna il 5-2 in contropiede su assist di Driouech, che all’89’ completa il trionfo del Psv con una conclusione sotto la traversa per il definitivo 6-2.