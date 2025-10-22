Inter travolgente a Bruxelles: 4-0 all'Union SG e primo posto nel girone di Champions League

L’Inter di Cristian Chivu continua a vincere in Champions League e domina anche in Belgio. A Bruxelles i nerazzurri travolgono l’Union Saint-Gilloise con un netto 4-0, confermandosi a punteggio pieno e volando in testa al girone con 9 punti. Decisive le reti di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito.

L’avvio di gara è più complicato del previsto per l’Inter, messa sotto pressione dal ritmo intenso dei padroni di casa. Dopo appena tre minuti serve un grande intervento di Sommer per evitare lo svantaggio: prima Lautaro Martinez salva sulla linea, poi Rasmussen calcia con il destro e trova la respinta decisiva del portiere svizzero, che devia oltre la traversa.

Con il passare dei minuti emerge tutta la superiorità tecnica della squadra di Chivu. Calhanoglu prova la conclusione da fuori, mentre il giovane Pio Esposito, all’esordio da titolare in Champions, sfiora il gol di testa. Il pressing nerazzurro diventa costante e al 41’ arriva il meritato vantaggio: Dumfries si avventa su un pallone proveniente da calcio d’angolo e lo scaraventa in rete con una spaccata.

Nel recupero del primo tempo arriva anche il raddoppio: Lautaro Martinez, servito perfettamente da Esposito, apre il destro e batte il portiere avversario per il 2-0 che indirizza la partita.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Inter continua a spingere e al 53’ trova il tris su calcio di rigore: Calhanoglu trasforma con sicurezza dopo un fallo di mano in area di Mac Allister. Con il 3-0, i nerazzurri gestiscono il ritmo e controllano la gara con autorevolezza.

Al 76’ arriva anche il poker: Bonny, entrato al posto di Lautaro, scende sulla sinistra e serve al centro Pio Esposito, che in spaccata realizza la sua prima rete in Champions League, fissando il punteggio sul 4-0 finale.

Allo stadio di Bruxelles finisce con un’altra vittoria netta per l’Inter, che prosegue il suo cammino europeo a punteggio pieno e conferma la propria forza in campo internazionale.