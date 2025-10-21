Debutta stasera su Real Time Turisti per case, il nuovo show dedicato alle case vacanza più originali d'Italia

Da oggi, martedì 21 ottobre, alle 21.30 su Real Time arriva per la prima volta in televisione "Turisti per case", il nuovo programma che unisce l’amore per le abitazioni e la passione per l’ospitalità. Un appuntamento in prima serata che trasforma la ricerca del miglior host in una vera e propria sfida per offrire ai propri ospiti un’esperienza di soggiorno indimenticabile.

Protagonisti del format sono i tre “professionisti del comfort” di Real Time: gli agenti immobiliari di "Casa a prima vista" Ida Di Filippo e Gianluca Torre, insieme a Tommaso Zorzi, volto di "Cortesie per gli ospiti". Il trio viaggerà alla scoperta delle più affascinanti e particolari case vacanze d’Italia, ognuna caratterizzata da un concetto di ospitalità unico e capace di riflettere la personalità dei propri host.

Dalle colline del Monferrato ai vigneti della Franciacorta, dal suggestivo Delta del Po fino alla magia del lago di Garda, i tre esperti visiteranno dimore storiche, ranch in stile western, beauty farm pet-friendly, campeggi di lusso e persino scuole riconvertite in accoglienti strutture ricettive. In ogni tappa saranno accolti dagli host, pronti a stupirli con degustazioni, momenti di relax in spa e concerti privati.

In ciascuna puntata, a rotazione, Ida, Gianluca e Tommaso sceglieranno due holiday home da mettere a confronto, offrendo ai telespettatori due esperienze di soggiorno completamente diverse. Ogni struttura sarà valutata secondo tre criteri: posizione (panorama e spazi esterni), home tour (ambienti interni e camere) e ospitalità (gentilezza, professionalità e storia dei proprietari). I giudizi possibili saranno “Ok”, “Ottimo” e “Top”.

Al termine dei due soggiorni, dopo il secondo check-out, verrà svelato l’host che avrà ottenuto il maggior numero di “Top” e che riceverà una recensione firmata dai tre giudici. "Turisti per case" è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, e le puntate sono disponibili anche on demand su discovery+ a partire dal 14 ottobre.