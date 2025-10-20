Sarkozy in carcere, domani la prima notte a La Santé: folla di sostenitori in arrivo a Parigi

Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy pochi giorni prima della sua incarcerazione. L’incontro, avvenuto venerdì scorso, è stato confermato da fonti vicine al presidente e riportato da Bfmtv. Quattro giorni dopo, l’ex capo di Stato varcherà i cancelli della prigione parigina di La Santé.

Domani, 21 ottobre, Sarkozy trascorrerà la sua prima notte in cella. Condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti illeciti ricevuti da Muammar Gheddafi per la campagna elettorale, ha dichiarato a Le Figaro e La Tribune Dimanche di aver rifiutato la cella singola offerta per motivi di sicurezza. Alle 9.30 si presenterà dunque al carcere seguendo lo stesso protocollo previsto per tutti i detenuti.

La cella che lo attende misura undici metri quadrati, con una finestra sigillata, un piccolo televisore e nessun telefono cellulare. Sarkozy porterà con sé due libri: Il Conte di Montecristo in due volumi e La Vita di Gesù di Jean-Christian Petitfils.

Nel frattempo, il figlio dell’ex presidente, Louis Sarkozy, ha annunciato una manifestazione di sostegno a Parigi. In un video diffuso sui social, in cui ripercorre la carriera del padre, ha lanciato un appello ai cittadini: “Venite tutti a esprimere il vostro sostegno a Nicolas Sarkozy”. Il messaggio si chiude con le parole: “La fine della storia non è scritta”.

L’entourage dell’ex capo di Stato ha spiegato a Bfmtv che “i figli di Nicolas Sarkozy reagiscono con il cuore e trasmettono semplicemente la voce di tanti sostenitori anonimi che vogliono esprimergli affetto e vicinanza. Non c’è nulla di organizzato, è solo un’ondata di emozione esplosa sui social dal 25 settembre, dopo una decisione giudiziaria senza precedenti”.

Anche Pierre Sarkozy, altro figlio dell’ex presidente, ha rilanciato l’appello su Instagram scrivendo: “Se la giustizia umana conoscesse il tuo cuore come lo conosco io, non so se resisterebbe alla visione del proprio riflesso”. La manifestazione è prevista nel XVI arrondissement di Parigi.