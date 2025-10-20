Bandai Namco Palace a Lucca Comics: Novità, Anteprime e Esclusive

Lucca Comics & Games = Bandai Namco! Tra pochi giorni si apriranno le porte, per il terzo anno di fila, del Bandai Namco Palace : Bandai Namco e BANDAI SPIRITS infatti saranno nella loro sede eletta alla Palestra Ducale Maria Luisa ( Via della Cavallerizza 6 , a 150 metri da Piazza Santa Maria), dove tutti gli appassionati potranno avere il loro punto di ritrovo e di riferimento: oltre 400mq dedicati ai fan, grandi o piccoli che siano. Videogiochi in anteprima e per la prima volta disponibili per il pubblico italiano , figure collezionabili Banpresto , gashapon, l’ Ichiban Kuji e anche i Gunpla, senza dimenticare gli Store ufficiali, quest’anno con diverse edizioni esclusive (in quantità limitate) pensate per i fan più esigenti.

TUTTA BANDAI NAMCO, UNA SOLA LOCATION!

Anche quest’anno la Palestra Ducale sarà IL luogo giusto dove poter vivere tutta l’azienda giapponese: appassionati di videogiochi, collezionisti di figurine, coraggiosi pronti a sfidare l’Ichiban Kuji, amanti del fai-da-te con l’area Gunpla e fan alla ricerca del videogioco o del collezionabile mancante alla propria collezione grazie agli Store. Un solo luogo, tante diverse anime!

BANDAI NAMCO

Nella parte dedicata ai videogiochi sarà possibile provare, per la prima volta in Italia , MY HERO ACADEMIA: All's Justice . In arrivo nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, MY HERO ACADEMIA: All's Justice sarà giocabile su PlayStation 5. Diversi poi gli altri titoli provabili, sempre su PlayStation 5: TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE , uscito il 19 settembre, DIGIMON STORY TIME STRANGERS , uscito il 3 ottobre, e poi i grandi classici DRAGON BALL: Sparking! ZERO e TEKKEN 8 . Anche l’attesissimo The Blood of Dawnwalker di Rebel Wolves avrà il suo spazio con un’area immersiva a tema medievale in cui i fan e i curiosi potranno scattare foto a un “trittico” speciale o lasciare i propri commenti per Rebel Wolves , gli sviluppatori del gioco. Chi interagirà con l’area riceverà un gadget speciale!

Come sempre, poi, accanto all’area di gioco sarà presente lo Store Ufficiale dove poter trovare tanti giochi a prezzi speciali solo per la fiera. Ma non solo, quest’anno per la prima volta sarà disponibile (fino a esaurimento) anche una Special Edition di LITTLE NIGHTMARES III , che oltre a includere il gioco avrà anche una cover variant creata da Agnese Innocente , un diorama esclusivo e una toppa in tessuto (allo stesso prezzo del gioco base)! Da non mancare anche le attività del loyalty program di Bandai Namco , pensate esclusivamente per Lucca Comics & Games e con tanti gadget per chi si iscrive al programma.

Venite anche a trovarci in Piazza Santa Maria dove sarà presente il container dedicato a LITTLE NIGHTMARES III , dover poter provare il gioco o, nei momenti giusti, farsi firmare la Special Edition da Agnese Innocente .

BANDAI E BANPRESTO

Nell’area dello stand dedicata a Banpresto saranno in esposizione moltissime figure, disponibili anche per l’acquisto, delle serie più amate, con due event limited di One Piece e Naruto !

Oltre a queste due event limited sarà presente un terzo prodotto in edizione limitata della linea Shokugan dedicato al robot più amato in Italia! Stay tuned…

Immancabili anche quest’anno i gashapon oltre a una nuova area per i prodotti Tamashii Nations , dedicata sia a Gundam che a One Piece!

Grande importanza verrà data all’area model kit Bandai, con molti Gunpla tra cui svariate limited edition e anche altre serie anime molto amate. Una statua sarà inoltre disponibile per una divertente photo-opportunity!

L’ Ichiban Kuji inoltre vi aspetta con figure esclusive e moltissimi gadget – non acquistabili in altro modo – tutti con la qualità dei prodotti collezionabili Bandai!

I set di quest’anno saranno dedicati a One Piece, Dragon Ball, Naruto, Jojo, Bleach , My Hero Academia , Evangelion e altro ancora !

LE PARTNERSHIP

Per dare ai giocatori l’opportunità di provare i nostri titoli con la migliore risoluzione possibile, tutte le postazioni di gioco, sia al Bandai Namco Palace che nel container in Piazza Santa Maria, sono dotate di monitor BenQ MOBIUZ di ultima generazione!

Disponibili da gennaio 2026, il container ospiterà in anteprima europea i nuovi monitor QD-OLED 4K 240Hz EX271UZ , ottimizzati con tecnologia Game Art, in grado di offrire dettagli senza pari.

In partnership con TOEI, solo il mercoledì, giovedì e venerdì i primi 10 acquirenti di DIGIMON STORY TIME STRANGERS riceveranno un coupon per assistere alla proiezione (presso il Cinema Astra) dell’anime DIGIMON BEATBREAK (ep. 1-2) e del film Digimon Adventure.