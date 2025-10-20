Saldi di Halloween WELOCK: offerte limitate dal 16 al 31 ottobre

È online la promozione di Halloween sul sito ufficiale WELOCK: approfitta di sconti immediati, buoni dedicati e spedizione gratuita dai magazzini europei e del Regno Unito. Scopri l’evento qui: Pagina promozione Halloween.

Top offerte in evidenza

Cilindro di serratura intelligente WELOCK Touch41

WELOCK Touch41 è un cilindro per porta profilo europeo che integra sblocco a impronta digitale, carta RFID e app mobile. Può memorizzare fino a 100 impronte e 20 tessere RFID. Funziona con 3 pile AAA e segnala lo stato della batteria via display OLED. Ha grado di protezione IP65 (da esterno coperto) e temperature operative da -25 °C a +60 °C. Si installa in circa 10 min sostituendo il cilindro esistente e promette elevate prestazioni: riconoscimento impronta in circa 0,5 s e fino a 10 milioni di utilizzi. Perfetto per chi vuole una soluzione “smart” senza chiave tradizionale.

Prezzo finale: €126

€126 Buono: VD63

VD63 Acquista ora

Leggi anche Serratura elettronica sconto smart WELOCK Touch41 con impronta digitale: sicurezza e comodità a portata di mano

Serratura intelligente WELOCK U81

La WELOCK U81 è una serratura cilindro smart con profilo europeo che offre sei modalità di accesso: impronta digitale, PIN con protezione anti-peep, tessera RFID, app Bluetooth, chiave meccanica di emergenza e comandabile anche tramite voce con Alexa (mediante gateway WiFi dedicato). Si installa facilmente senza modifiche alla porta, è compatibile con spessore porta da circa 60-115 mm e auto-blocca dopo circa 7-14 s. Alimentata da 4 pile AAA, garantisce fino a 10-12 mesi di autonomia e avvisa quando la tensione scende sotto i 4,5 V. Ideale per casa, appartamenti in affitto o uffici che vogliono un accesso smart e sicuro.

Prezzo finale: €199

€199 Buono sconto: VD50

VD50 Acquista ora

Cilindro di serratura intelligente WELOCK ToucA51

La WELOCK ToucA51 è una serratura smart a cilindro europeo che offre 6 modalità di sblocco: impronta digitale, PIN con protezione anti-peek, tessera RFID, sblocco Bluetooth tramite app, alimentazione di emergenza da USB e controllo vocale via Amazon Alexa (richiede gateway opzionale). Si adatta a porte di profilo europeo con spessore da 55 a 95 mm e si installa autonomamente in meno di 10 min senza forare la porta. Alimentata da 3 pile AAA, promette autonomia di 10-12 mesi con avviso batteria scarica. Costruita in acciaio inox e plastica PC, è resistente da -25 °C a +60 °C e a oltre 100.000 pressioni del pulsante. Ideale per case, affitti o uffici che desiderano un accesso senza chiave, comodo e sicuro.

Prezzo finale: €119

€119 Buono sconto: VD50

VD50 Acquista ora

Vantaggi inclusi

Periodo di validità: dal 16 al 31 ottobre (UTC)

dal 16 al 31 ottobre (UTC) Spedizione gratuita su tutti gli ordini, partenza entro 24 ore dai magazzini UE e UK

su tutti gli ordini, partenza entro 24 ore dai magazzini UE e UK Garanzia 2 anni, assistenza clienti a vita, reso gratuito entro 30 giorni