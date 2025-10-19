È morto Sam Rivers, il bassista dei Limp Bizkit aveva 48 anni

Sam Rivers, storico bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit, è morto a 48 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla band con un commosso messaggio pubblicato su Instagram. Le cause del decesso non sono state rese note.

Nel post condiviso dai compagni Fred Durst, Wes Borland, John Otto e DJ Lethal si legge: “Oggi abbiamo perso nostro fratello, il nostro compagno di band, il nostro battito cardiaco”. Parole che accompagnano un tributo sentito a una delle figure più rappresentative della scena nu metal degli anni ’90 e dei primi 2000.

Originario di Jacksonville, in Florida, Sam Rivers aveva fondato i Limp Bizkit nel 1994 insieme a Fred Durst, contribuendo al successo mondiale di brani come “Break Stuff”, “Nookie”, “Re-Arranged” e “My Way”. Il suo stile potente e melodico al basso ha definito l’identità sonora del gruppo, mescolando influenze rock e hip hop in un linguaggio che ha segnato un’intera generazione.

Nel messaggio pubblicato dal gruppo si legge ancora: “Sam Rivers non era solo il nostro bassista, era magia pura. Il battito di ogni canzone, la calma nel caos, l’anima del suono. Dal primo accordo insieme, portava una luce e un ritmo impossibili da rimpiazzare”.

Rivers aveva combattuto a lungo contro l’alcolismo e nel 2017 aveva subito un trapianto di fegato, dopo anni di gravi problemi di salute. In un’intervista del 2020 aveva raccontato: “Ero arrivato al punto in cui i medici mi dissero che, se non avessi smesso, sarei morto. Ho seguito un percorso terapeutico e ricevuto un trapianto di fegato perfettamente compatibile. Sono tornato e mi sento benissimo”.

Dopo il recupero, era tornato a suonare con i Limp Bizkit nel 2018, partecipando ai tour mondiali della band. La sua ultima esibizione risale ad agosto, come headliner al Leeds Festival. Il suo ultimo post su Instagram, pubblicato appena un giorno fa, celebrava il 25º anniversario di uno degli album più amati del gruppo, accompagnato dalla frase: “Nient’altro che amore”.

DJ Lethal ha chiesto ai fan di rispettare la privacy della famiglia e ha suggerito un modo simbolico per ricordare Sam Rivers: “Suonate le sue linee di basso tutto il giorno. Rest in power, fratello”.