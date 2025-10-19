Allerta Usa: informazioni credibili su un imminente attacco di Hamas contro civili a Gaza

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha comunicato di possedere «informazioni credibili» secondo cui Hamas starebbe pianificando un'azione «imminente» rivolta ai civili nella Striscia di Gaza. La nota, diffusa nella notte, riferisce che Washington ha informato i Paesi garanti dell'accordo — Qatar, Turchia ed Egitto — sui presunti piani.

Secondo il comunicato, un attacco del genere costituirebbe «una violazione diretta e grave dell'accordo di cessate il fuoco» e metterebbe a rischio i progressi ottenuti tramite la mediazione internazionale. Per questo motivo gli Stati Uniti hanno rivolto a Hamas un appello a «rispettare gli impegni» previsti dall'intesa.

La nota avverte inoltre che, qualora l'organizzazione dovesse procedere con l'azione pianificata, saranno adottate «misure per proteggere la popolazione di Gaza e per tutelare» il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti e gli altri Paesi garanti si dichiarano determinati a mantenere la calma e a promuovere «pace e prosperità» per la popolazione della regione.

I media americani osservano che al momento non sono stati resi noti dettagli sul tipo di attacco, sugli obiettivi o sulle aree interessate. L'avviso del Dipartimento di Stato arriva dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva affermato: «Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza... non avremo altra scelta se non quella di entrare e ucciderli».

Non sono pervenute reazioni ufficiali da parte di Hamas. Il Times of Israel sottolinea come i dettagli pubblici dell'accordo di tregua non contemplino misure specifiche per una possibile repressione interna da parte dell'organizzazione contro i civili.

Intanto l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito l'impegno a ottenere la restituzione delle salme degli ostaggi deceduti ancora nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione diffusa via X il governo conferma l'identificazione di Ronen Tommy Engel come uno dei due corpi consegnati ieri sera da Hamas a Israele.

Secondo le ricostruzioni delle Forze di Difesa israeliane (IDF), Engel, 54 anni, sarebbe stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz e il suo corpo portato nella Striscia di Gaza. La moglie e le due figlie di Engel erano state rapite in quell'occasione e successivamente liberate nell'ambito del primo accordo di tregua.

La vicenda mantiene alta la tensione diplomatica nella regione: i Paesi coinvolti nella mediazione continuano i contatti per verificare le informazioni e prevenire un deterioramento della situazione umanitaria e della sicurezza.