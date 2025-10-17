Musetti si ferma ai quarti a Bruxelles: Mpetshi Perricard lo elimina in due set

Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bruxelles. L’azzurro, attuale numero otto del ranking mondiale, è stato sconfitto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 37 al mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 (10-8) in un match durato un’ora e venticinque minuti.

Per Mpetshi Perricard si tratta della prima vittoria in carriera contro il tennista toscano, dopo un confronto giocato ad altissimo livello. Musetti aveva aperto il torneo superando il tedesco Yannick Hanfmann al primo turno, mostrando buone sensazioni dopo l’uscita di scena negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai contro Felix Auger-Aliassime.

Nonostante la sconfitta, restano vive le possibilità di Musetti di conquistare un posto alle prossime ATP Finals di Torino. La corsa nella Race è ancora aperta e il finale di stagione sarà decisivo per le ambizioni dell’azzurro.