VALORANT, i DNSTY pronti alla prima sfida nell’Ascension

L’organizzazione italiana debutta sul palco di Berlino sabato 18 ottobre alle 20:00. Il match contro gli Enterprise Esports si potrà seguire in diretta sul canale Twitch di Marco "SparkeR" Forte. In palio per la prima volta due posti per la VCT EMEA 2026.I DNSTY sono pronti a scendere in campo a Berlino per l’Ascension, il torneo che metterà in palio, per la prima volta, due posti per accedere al circuito internazionale VCT EMEA 2026, che vedrà competere i migliori team della regione.

Dopo la vittoria delle Finals nel circuito VALORANT Challengers 2025 Spain: Rising, arrivata battendo i KOI Fénix nella finalissima iberica del 20 agosto, il team italiano ha confermato il proprio livello anche sul palco europeo con lo Stage 3 EMEA Challengers, conquistando il secondo posto della competizione e la qualificazione diretta all’Ascension.

Leggi anche VALORANT Stagione 2025 Atto 6

Il roster che rappresenterà l’Italia sul palco berlinese è composto dall’italiano Alessandro “Tag” Voci, dai britannici Wadir “waddle” Taraki e Theo “Ticey” Cranshaw, dallo svedese Philippe “Creamydreamy” Ek e dal finlandese Ramses “Famsii” Koivukangas, ed è guidato dal coach spagnolo José Antonio “Bromas” Ramos González e dal manager italiano Nicolò Mureddu.

“Questi sono i palcoscenici che ci esaltano, le arene dove ci sentiamo vivi - dichiara Andrea "Cibe" Cibelli, Gaming and Entertainment Director -. Non siamo qui solo per partecipare, ma per urlare all’Europa che l’Italia esports è ancora viva – più forte che mai.”L’esordio dei DNSTY all’Ascension è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 20:00, con la possibilità di seguire il match contro gli Enterprise Esports (team della Repubblica Ceca e della Slovacchia) in costreaming sul canale Twitch di Marco "SparkeR" Forte. Le altre squadre in gara sono i BBL PCIFIC dalla Turchia, i Twisted Minds dall’Arabia Saudita, i francesi Mandatory, gli egiziani Team RA’AD, i tedeschi FOKUS e i turchi ULF Esports. Le otto formazioni si contenderanno i due slot disponibili per entrare nell’élite competitiva di VALORANT, in un evento che si preannuncia tra i più combattuti dell’anno.Il torneo sarà strutturato in due gironi da quattro squadre, con un formato a doppia eliminazione e partite al Bo3. Due vittorie garantiranno l’accesso al match decisivo dell’Ascension, mentre due sconfitte determineranno l’eliminazione. La fase a gironi si svolgerà nelle High Performance Room della Riot Games Arena di Berlino, mentre le finali, giocate al Bo5, avranno luogo sul palco principale dell’arena davanti al pubblico. Tutte le partite si disputeranno sulla Patch 11.07, con un pool di mappe composto da Abyss, Ascent, Bind, Corrode, Haven, Lotus e Sunset.