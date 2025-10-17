Towa and the Guardians of the Sacred Tree colonna sonora disponibile
la colonna sonora originale di Towa and the Guardians of the Sacred Tree, il roguelite di Bandai Namco Entertainment Inc, è ora disponibile sotto l’etichetta Bandai Namco Game Music.
Rivivi le tue avventure attraverso le musiche incantate che ti hanno accompagnato nel villaggio di Shinju e oltre, contro il malvagio e potente Magatsu.
Ascolta le 54 tracce composte da Hitoshi Sakimoto su iTunes, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali digitali.
Puoi trovarle sulla tua piattaforma preferita per lo streaming QUI - https://lnk.to/PQWpMOyD
Per festeggiare l’occasione, scopri il video che mostra il disegno dei personaggi per mano di Yurina Nakamura, Character Designer presso gli studi di sviluppo Brownies inc.:
https://youtu.be/SrnDL8L3o_0