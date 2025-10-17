RPP della Stagione 11 di Diablo IV disponibile dal 21 ottobre

Diablo IV aprirà il Reame Pubblico di Prova (RPP) della Stagione 11 il 21 ottobre alle 19:30 fino al 28 ottobre alle 19:00 su PC tramite Battle.net.

Il RPP della Stagione 11 introduce cambi permanenti ai sistemi principali come la gestione degli oggetti, il combattimento dei mostri e i sistemi di progressione. Gli sviluppatori stanno preparando il palco per i vari aggiornamenti maggiori dell'evoluzione di Diablo IV. Delle esclusive della Stagione 11 saranno la nuova Infusione di Potere Divino tramite la Santificazione e il ritorno di tutti gli iconici Maligni Minori di Diablo, capitanati dal solo e unico Azmodan nel tentativo di conquistare Sanctuarium.

Ecco alcune funzioni chiave disponibili nel RPP: