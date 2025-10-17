RPP della Stagione 11 di Diablo IV disponibile dal 21 ottobre
Diablo IV aprirà il Reame Pubblico di Prova (RPP) della Stagione 11 il 21 ottobre alle 19:30 fino al 28 ottobre alle 19:00 su PC tramite Battle.net.
Il RPP della Stagione 11 introduce cambi permanenti ai sistemi principali come la gestione degli oggetti, il combattimento dei mostri e i sistemi di progressione. Gli sviluppatori stanno preparando il palco per i vari aggiornamenti maggiori dell'evoluzione di Diablo IV. Delle esclusive della Stagione 11 saranno la nuova Infusione di Potere Divino tramite la Santificazione e il ritorno di tutti gli iconici Maligni Minori di Diablo, capitanati dal solo e unico Azmodan nel tentativo di conquistare Sanctuarium.
Ecco alcune funzioni chiave disponibili nel RPP:
- Invasione di Sanctuarium da parte dei Maligni Minori - Azmodan debutta in Diablo IV come nuovo boss mondiale, mentre Duriel, Belial e Andariel fanno ritorno con meccaniche uniche tra varie modalità di gioco:
- Azmodan diventa un nuovo boss mondiale, evocabile tramite i Fari.
- Duriel corrompe la Marea Infernale con larve parassitiche e nuove meccaniche di evocazione.
- Belial manipola la Fossa con illusioni, Occhi di Belial e sostituzioni dei boss.
- Andariel tormenta la Città Sotterranea di Kurast con Ombre e affissi delle spedizioni che prosciugano il tempo.
- Santificazione - Infusione di Forza Divina
- La Santificazione è la vostra occasione per cogliere il potere asceso degli angeli e infonderlo nei vostri oggetti applicando poteri leggendari aggiuntivi, affissi aggiuntivi e altro ancora.
- Riprogettazione della gestione degli oggetti - Tempra e Rifinitura
- Ora avete più controllo sui potenziamenti degli oggetti. La Tempra permette di selezionare affissi specifici tramite le ricette, mentre la Rifinitura aumenta la qualità degli oggetti.
- Evoluzione del combattimento dei mostri
- Gli sviluppatori hanno riprogettato i nemici perché agiscano in modo più furbo e strategico. Ora i mostri prevedono ruoli più definiti, una più ampia gamma di affissi e reazioni di combattimento più dinamiche.
- La Torre e le Classifiche (BETA) - Sfida di spedizione a tempo
- Si tratta di una versione BETA di alcune funzionalità che saranno aggiornate nel corso delle future stagioni. La Torre è una nuova spedizione multipiano costruita attorno al sistema di combattimento dei mostri riprogettato. Avrete 10 minuti a disposizione per completare piani casuali, sconfiggere un boss finale e conquistare una posizione nelle Classifiche.