FC 26 - DIVISA DEL MANCHESTER CITY

FC 26 SVELA L’EDIZIONE SPECIALE DELLA DIVISA DEL MANCHESTER CITY, IN COLLABORAZIONE CON PUMA, DOTATA DI TECNOLOGIA NFC

EA SPORTS FC, in collaborazione con il brand sportivo globale PUMA e con il partner di lunga data Manchester City FC, ha annunciato il lancio di un inedito kit di divise da calcio e una collezione lifestyle per i fan ispirata a EA SPORTS FC.L’edizione speciale della divisa da calcio della prima squadra del Manchester City è stata progettata per colmare il divario tra il mondo digitale e quello fisico degli appassionati di calcio e include un chip NFC personalizzato incorporato direttamente nel famoso stemma della maglia del Club.

Avvicinato lo smartphone allo stemma, i tifosi possono sbloccare esperienze digitali esclusive e ricompense nel gioco in EA SPORTS FC™ 26, oltre a ricevere sorprese sia da parte del Manchester City sia da PUMA, trasformando la divisa in un portale interattivo per approfondire il legame tra il Club e la community.

La prima squadra maschile del Manchester City indosserà la divisa in alcune partite in trasferta della UEFA Champions League, a partire dalla quella contro il Villarreal il 21 ottobre, mentre la squadra femminile debutterà con la maglia in alcune partite in casa durante la stagione.

Al centro di questa innovazione vi è l'impegno di EA SPORTS FC a ridefinire il modo in cui i tifosi interagiscono con il gioco. Guidati dal mantra di EA SPORTS FC di quest'anno, “The Club is Yours”, i tre brand si sono uniti per progettare una collezione che promuove l'identità di EA SPORTS FC™ e riflette il calcio veloce e offensivo del City.

Il design principale presenta un suggestivo motivo triangolare, forma dominante nelle tattiche calcistiche, che riflette l'estetica distintiva di EA SPORTS FC, rappresentando ora anche il motivo dominante nel logo e nell'identità visiva del gioco. Influenzato dagli schemi di passaggio e dalle azioni da fermo che definiscono il ritmo del calcio, il triangolo di EA SPORTS FC è diventato un'immagine iconica nella cultura dentro e fuori dal gioco, ed è riconosciuto come una forma distintiva, parte integrante del gameplay sin dal suo inizio. Il triangolo è proposto nei toni del turchese e in nuance metalliche su uno sfondo verde bosco scuro, fornendo un collegamento audace ma visivamente autentico al marchio del gioco.

Il look è completato da un colletto girocollo verde chiaro, dal logo PUMA metallico e dal chip NFC ben visibile al centro dello stemma metallico del Manchester City.

“Le maglie da calcio occupano un posto speciale nel gioco: sono simboli che identificano, di orgoglio e appartenenza. Lo stesso spirito è al centro di EA SPORTS FC 26, che attribuisce grande importanza alla nostra community. Per questo siamo onorati di collaborare con il Manchester City e PUMA al design di una divisa che rispetta la tradizione e allo stesso tempo apre nuove strade per connettersi con il calcio”, ha dichiarato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA SPORTS FC.

“La nuova divisa non è solo qualcosa che i tifosi indossano: è stata progettata per prendere vita dentro e fuori dal campo, consentendo ai sostenitori di interagire con il Manchester City in modi completamente nuovi, coinvolgenti e interattivi.

Siamo entusiasti all'idea che i tifosi possano provarla, sbloccare ricompense e vedere come questo approfondisca il loro legame con il Club sia fisicamente sia virtualmente". A proposito della collaborazione, il portiere della squadra femminile del Manchester City Women, Khiara Keating, ha dichiarato:

"Penso che FC abbia portato il logo in vita molto bene, sembra davvero unico. Lo si può notare soprattutto nel gioco, con tutti i triangoli. È diverso, ma in un modo davvero fantastico.

"È un'edizione limitata e il fatto di poterla indossare anche in-game la rende ancora migliore. Non è solo un acquisto, i fan possono vederla anche nel gioco."

Oscar Bobb ha aggiunto: "I tifosi, specialmente i più giovani, la apprezzeranno molto. Quasi tutti i tifosi di calcio giocano a EA SPORTS FC, e anche io ci ho giocato in precedenza.

"Ci giocavo molto quando ero più piccolo, e un dettaglio come questo sarebbe stato molto bello da avere."

Esperienza e ricompense per i fan

I fan di EA SPORTS FC™ potranno vederla in anteprima nel gioco il 28 ottobre, disponibile in Kick Off, Carriera e Club.

I fan che acquistano la maglia riceveranno il kit completo nel gioco in FUT dal 19 novembre al 19 gennaio (via grant) e dal 28 novembre tramite lo store in-game.

Registrandosi tramite lo stemma NFC, i fan possono sbloccare ricompense in-game, tra cui: il kit in FUT, oggetti personalizzati in Club e scelte esclusive di giocatori del City in prestito.

Vi sono due finestre di accesso: 15 ottobre – 12 novembre 2025 e 13 novembre 2025 – 12 gennaio 2026.

Durante tutta la stagione, lo stemma NFC ospiterà anche concorsi e distribuzioni di premi, per gentile concessione di Manchester City, Puma e EA SPORTS FC.

DisponibilitàIl kit sarà disponibile per l'acquisto su PUMA.com, nei Manchester City Official Stores e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a partire dal 15 ottobre.

Leggi anche I GIOCATORI HANNO DETTO LA LORO SULLE VALUTAZIONI DI FC 26