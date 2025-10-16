Figlia e genero di Totò Riina in carcere: la Cassazione conferma le accuse di estorsione mafiosa

La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss di Cosa Nostra Totò Riina. Entrambi sono indagati dalla Procura di Firenze per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani.

I giudici della seconda sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando così la decisione del Tribunale del Riesame di Firenze, che aveva accolto la richiesta della Procura di applicare la misura detentiva. La sentenza rende ora definitiva la decisione nei confronti della coppia.

Leggi anche Revoca del 41 bis a Giovanni Riina: M5S e Fratelli d’Italia contro la decisione della Cassazione

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero avanzato reiterate richieste di denaro con toni minacciosi e intimidatori, spingendo almeno una delle vittime a consegnare una somma di denaro per timore di ritorsioni. Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra l’estate e l’autunno del 2024.

In quel periodo, Antonino Ciavarello si trovava già detenuto in un penitenziario, ma sarebbe riuscito a comunicare con la moglie e con una delle persone offese tramite un telefono cellulare non autorizzato. Attraverso questi contatti avrebbe impartito istruzioni e continuato a gestire le richieste estorsive.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e condotte dal ROS dei Carabinieri, sono iniziate nell’agosto 2024, dopo le prime segnalazioni di tentativi di estorsione. La Procura aveva impugnato la precedente decisione del gip che aveva respinto la misura cautelare, ottenendo poi ragione in sede di Riesame.

Con la decisione definitiva della Cassazione, la misura cautelare in carcere diventa esecutiva per Maria Concetta Riina e per il marito Antonino Ciavarello, quest’ultimo già detenuto per altra causa.