BATTLEFIELD 6 BATTE OGNI RECORD

IL PIÙ GRANDE LANCIO NELLA STORIA DELLA SERIE

Milioni di utenti si uniscono alla lotta per battere i record della serie in Beta e al lancio, grazie al coinvolgimento degli utenti e alle vendite della serie.

EA e Battlefield Studios hanno comunicato che Battlefield 6, l'esperienza di guerra totale definitiva, è stato un successo clamoroso, che ha infranto i record di lunga data per la serie Battlefield, consolidando Battlefield 6 come uno dei più grandi lanci dell'anno nel mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento.

Battlefield 6 è ora disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store).

TRAILER UFFICIALE DI ANTICIPAZIONE DEL LANCIO DI BATTLEFIELD 6 -

https://www.youtube.com/watch?v=LqWVp3p-FPk

Facendo seguito all'Open Beta da record di agosto, Battlefield 6 ha fatto registrare il miglior lancio di sempre nella storica serie Battlefield. Battlefield 6 ha raggiunto i massimi storici per le vendite della serie durante i primi tre giorni di lancio, con oltre 7 milioni di copie vendute finora. Grazie alla comunità appassionata della serie, il gioco ha totalizzato oltre 172 milioni di partite online e più di 15 milioni di ore di visualizzazione sui servizi di streaming durante i tre giorni del weekend, oltre ad aver ottenuto il maggior numero di giocatori simultanei mai registrato per Battlefield.

"Prima di tutto vogliamo ringraziare i nostri utenti", ha dichiarato Byron Beede, General Manager di Battlefield. "Battlefield 6 è stato realizzato insieme ai nostri fan. Dall'idea iniziale, passando per l'implementazione di Battlefield Labs fino all'Open Beta da record, siamo stati ossessionati dal feedback dei nostri utenti. Insieme a loro, abbiamo avuto un unico obiettivo: creare il miglior Battlefield di sempre. E questo è solo l'inizio: la nostra prima Stagione di nuovi contenuti inizierà tra appena 12 giorni."

"Non diamo mai per scontati questi momenti, quindi voglio esprimere la nostra sincera gratitudine ai nostri Battlefield Studios in tutto il mondo alla nostra appassionata community che ci ha aiutati ad arrivare fin qui", ha dichiarato Vince Zampella, Executive Vice President. "Apprezziamo che vi siate uniti a noi per il memorabile lancio di Battlefield 6. Abbiamo ancora molte novità in arrivo nelle prossime settimane.”

Battlefield 6 porta il conflitto a un livello senza precedenti, con nuovissime modalità multigiocatore, un'entusiasmante Campagna da giocare in solitaria che la community adorerà, un'ampia serie di miglioramenti che hanno creato uno straordinario sandbox in cui ogni scontro, veicolo e strategia può condurre alla vittoria, e il ritorno di Portal, che offre potenti strumenti di creazione che i nostri utenti hanno già utilizzato per dimostrare la loro incredibile creatività e abilità.

Il lancio esplosivo di Battlefield 6 è il primo passo verso la creazione di un universo Battlefield interconnesso per la serie, con la Stagione 1 che arriverà presto, il 28 ottobre. La prima fase dei contenuti stagionali adrenalinici prende il via con Operazioni canaglia, che include una nuova mappa chiamata Blackwell Fields, progettata per il caos della guerra totale, e una nuova intensa modalità 4v4. I contenuti stagionali verranno pubblicati con cadenza regolare; le prossime due fasi dei contenuti della Stagione 1 arriveranno più avanti nel corso dell'anno.

Battlefield 6 è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 è disponibile in Standard Edition (69,99 €) e anche in Phantom Edition (99,99 €). La Phantom Edition include il gioco base Battlefield 6, l'esclusivo pacchetto di skin soldato "Squadra Phantom" e due pacchetti arma ad alte prestazioni, una skin per veicoli e una skin per coltello da combattimento. La Phantom Edition include anche un gettone per Battlefield Pro, un pacchetto Stagione 1 che include Pass battaglia, 25 salti di livello, elementi estetici esclusivi, gettoni XP e molto altro.

