Bruce Springsteen e Jeremy Allen White protagonisti a Che Tempo Che Fa per il film sul Boss

La leggenda del rock Bruce Springsteen sarà ospite d’eccezione a “Che Tempo Che Fa” insieme a Jeremy Allen White domenica 19 ottobre sul NOVE e in streaming su discovery+. L’apparizione celebra l’uscita di “Springsteen: Liberami dal Nulla”, il primo film dedicato alla vita del grande cantautore americano, in cui White interpreta il ruolo del Boss.

Diretto da Scott Cooper e distribuito dal 23 ottobre da The Walt Disney Company Italia, il film è tratto dal libro di Warren Zanes “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska”. La pellicola ripercorre la nascita di Nebraska, l’album acustico che nel 1982 segnò una svolta nella carriera di Springsteen. Registrato su un semplice registratore a quattro piste nella sua stanza nel New Jersey, l’album cattura un momento di introspezione profonda, tra il peso del successo imminente e i fantasmi del passato.

Il 24 ottobre uscirà anche “Nebraska ’82: Expanded Edition”, disponibile nelle versioni 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray. La raccolta include materiale inedito, come la prima esecuzione dal vivo dell’intero album Nebraska, le leggendarie sessioni Electric Nebraska con la E Street Band e brani solisti esclusi al momento della pubblicazione originale.

Con oltre 50 anni di carriera, Bruce Springsteen è tra gli artisti più influenti e premiati di sempre: 140 milioni di dischi venduti, 20 Grammy Awards, un Premio Oscar, due Golden Globe e uno Special Tony Award. Inserito nel 1999 nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, ha ricevuto i Kennedy Center Honors nel 2013 e, nel 2016, la Medal of Freedom dal Presidente Barack Obama.

Jeremy Allen White, amato per la serie The Bear e riconosciuto come nuova icona di stile, affronta con “Springsteen: Liberami dal Nulla” il suo primo grande ruolo da protagonista al cinema. Il giovane attore vanta già una carriera costellata di successi, con 3 Golden Globe, 2 Emmy Awards, 2 Critics’ Choice Television Award e 2 Screen Actors Guild Award.