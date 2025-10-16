Audible partecipa a Lucca Comics & Games con due saghe che hanno conquistato milioni di fan

L’amore eterno di Twilight (con Martina Levato, voce di Bella Swan) e l’azione mozzafiato di Dungeon Crawler Carl (con Matt Dinniman e le voci italiane di Carl e Princess Donut) diventano esperienze immersive dal vivo

Leggi anche La saga di Twilight arriva su Audible.it

Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – parteciperà all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, in programma a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre. Una cinque giorni ricca di appuntamenti e sorprese che Audible dedica ai fan di due amatissime saghe: Twilight e Dungeon Crawler Carl e Twilight.

TWILIGHT LIVE READING

A vent’anni dall’uscita del romanzo che ha fatto battere il cuore a milioni di lettori in tutto il mondo, Twilight torna a far sognare, questa volta in una veste completamente nuova: l’audiolibro.

Per celebrare questo ritorno, Audible invita i fan a un live reading con l’attrice Martina Levato, voce di Bella Swan in questa intensa reinterpretazione sonora, che si terrà sabato 1 novembre dalle 10:30 alle 11:30 presso l’Auditorium Fondazione Banca Del Monte di Lucca

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare in un viaggio emozionante tra le pagine (e ora le voci) di Twilight: letture dal vivo, curiosità e aneddoti inediti faranno rivivere i momenti più iconici della saga che ha segnato un’intera generazione.

IL MATRIMONIO DI BELLA E EDWARD, IN OMAGGIO ALLA SAGA DI TWILIGHT

La magia di Twilight prende vita nella storica Chiesa di Santa Caterina (Via del Crocifisso 1), dove sarà possibile vivere un'esperienza immersiva ispirata alla celebre saga. Durante tutti i giorni di Lucca Comics & Games, infatti, nella splendida Chiesa di Santa Caterina, sarà possibile celebrare simbolicamente le proprie nozze nel nome di Twilight. I partecipanti, dotati di cuffie dorate, verranno accompagnati dalle romantiche parole dell'audiolibro di Twilight, narrato da Martina Levato, in una cerimonia simbolica unica nel suo genere. Per partecipare non servirà altro che presentarsi davanti alla Chiesa, e attendere il proprio turno. Ogni coppia, al termine della celebrazione, potrà scattarsi una polaroid ricordo e uscire mano nella mano lungo la navata, proprio come vuole la tradizione.

Ma le sorprese non finiscono qui: sabato pomeriggio, dalle 17:30 alle 19, tutti i “novelli sposi” saranno invitati a un esclusivo Twilight Wedding Party. Un evento imperdibile, condotto da un cerimoniere d’eccezione, con un live reading di Martina Levato e momenti speciali pensati per celebrare l’amore in pieno stile Twilight. E come in ogni matrimonio che si rispetti, ci sarà il taglio della torta… prima che la festa si accenda con una band vampiresca fino al tramonto.

DUNGEON CRAWLER CARL

In occasione dell’uscita dell’audiolibro, i fan della saga bestseller Dungeon Crawler Carl di Matt Dinniman potranno vivere un’esperienza immersiva dedicata al suo straordinario universo.

L’evento, in programma domenica 2 novembre dalle 10:30 alle 11:30 presso l’Auditorium San Girolamo, vedrà la partecipazione di Matt Dinniman, autore e mente creativa della serie, dialogherà con Gianandrea Muià e Arianna Craviotto, le voci italiane di Carl e Princess Donut, in un incontro che intreccia live reading, curiosità e racconti inediti sul making of del libro (Mercurio) e della sua versione audio.

Un appuntamento imperdibile per scoprire i segreti dietro la saga che ha conquistato migliaia di fan in tutto il mondo e lasciarsi trasportare nel suo mondo avventuroso e sorprendente. A moderare l’incontro, Zoltar.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI AUDIBLE

Sabato 1 novembre

Rivivi Twilight attraverso la narrazione di Martina Levato, voce dell’audiolibro Audible

con Martina Levato

ore 10:30-11:30

Auditorium Fondazione Banca Del Monte di Lucca

Twilight Wedding Party con cerimonia simbolica, live reading di Martina Levato, taglio della torta e musica vampiresca

con Martina Levato

ore 17:30-19:00

Chiesta di Santa Caterina

Domenica 2 novembre

Scopri l’universo di Dungeon Crawler Carl con l’autore Matt Dinniman e le voci italiane dell’audiolibro Audible

con Matt Dinniman, Gianandrea Muià, Arianna Craviotto e Zoltar

ore 10:30-11:30

Auditorium San Girolamo