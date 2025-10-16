SYLVANIAN FAMILIES A LUCCA COMICS & GAMES

La magia dei ricordi, la voglia di collezionare e il piacere di lasciarsi sorprendere si incontrano a Lucca Comics & Games 2025, trasformando la manifestazione in una celebrazione unica del gioco in tutte le sue forme, ma anche della creatività e della fantasia. Per la prima volta, infatti, approda al più grande evento europeo dedicato alla cultura pop l’intramontabile Sylvanian Families, l’iconica linea di giocattoli che da quarant’anni conquista il cuore di adulti e bambini in tutto il mondo.

Nati nel 1985 in Giappone, oggi questi teneri personaggi sono consacrati come vere e proprie icone pop internazionali. Un fenomeno che ha saputo attraversare generazioni, diventando molto più di un gioco, un universo narrativo fatto di valori autentici come amicizia, famiglia, amore e rispetto per la natura, capace di emozionare e ispirare tutti.Dal 29 ottobre al 2 novembre, al Padiglione Collectibles in Piazza San Francesco, sarà possibile scoprire un vero e proprio villaggio incantato, popolato dagli adorabili animaletti che hanno segnato la storia del collezionismo.

Uno spazio immersivo e interattivo che offrirà non solo l’occasione di vivere un viaggio nel cuore del Sylvanian Village, ma anche di portarsi a casa pezzi unici e rarissimi, con oltre 30 edizioni limitate disponibili esclusivamente a Lucca Comics & Games 2025, a cui si aggiunge il nuovo Calendario 2026 che racchiude in 12 mesi l’anima dolce e sognante di questo universo super cute. E non solo: attività interattive, sorprese e antepr ime accompagneranno tutti gli appassionati in un’esperienza capace di coniugare tradizione e contemporaneità, proprio come Sylvanian Families ha sempre fatto negli ultimi quarant’anni.Ma le sorprese non finiscono qui: il 1° novembre sarà il giorno clou, da non perdere, grazie all’arrivo di una guest star d’eccezione. Sabato, infatti, dalle 14.00 alle 16.00, Emanuela Pacotto - una delle voci più amate del doppiaggio italiano - incontrerà i fan in un emozionante meet & greet. A partire dal prossimo anno, all’interno dei mini episodi di Sylvanian Families - in onda su Frisbee, Discovery Plus e sul canale YouTube ufficiale - ci sarà una novità entusiasmante: la nuova voce di Freya!

Dopo anni di successo, il personaggio amato da tutti avrà una nuova interprete, grazie all'incredibile Pacotto, che darà vita alla dolce protagonista con la sua interpretazione unica e affascinante.Chi ama collezionare ricordi non potrà farsi scappare la possibilità di partecipare alla divertente Lucky Draw of Surprises, pronta a regalare fantastiche sorprese e gadget esclusivi. Giocare è semplicissimo, basta condividere un selfie sui social con l’hashtag ufficiale # LuccaSylvanianFamilies25 , in palio un giro gratuito!

Anche chi effettuerà un acquisto di almeno 40€ potrà girare una volta, mentre con una spesa di 100€ saranno ben tre i tentativi disponibili. In regalo adesivi, cartoline e tanti altri accessori firmati Sylvanian Families, perfetti per arricchire la collezione e custodire un ricordo speciale.Con il suo stile inconfondibile, rimasto fedele nel tempo ma capace di rinnovarsi costantemente, Sylvanian Families continua a ispirare un gioco creativo, libero e affettivo, capace di emozionare grandi e piccoli.

A Lucca Comics & Games 2025, il loro mondo fatato sarà pronto ad accogliere tutti coloro che credono che la fantasia non ha età, celebrando quarant’anni di magia senza tempo.