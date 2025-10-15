Incentivi auto elettriche 2025: dal 22 ottobre al via le richieste online

Mercoledì 22 ottobre sarà la data ufficiale di apertura per le richieste dei nuovi incentivi auto elettriche. A partire dalle ore 12:00, cittadini e microimprese potranno accedere allo sportello online per presentare le domande relative al rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con mezzi a zero emissioni.

La misura rientra nel programma del Pnrr ed è finanziata con risorse europee. L’obiettivo è accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti, sostenendo l’acquisto di veicoli elettrici di nuova generazione in sostituzione di quelli più inquinanti. L’iniziativa si affianca agli investimenti già in corso per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica su tutto il territorio nazionale.

Per agevolare la presentazione delle domande, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha realizzato video tutorial dedicati, distinti per tipologia di beneficiario. Le guide illustrano passo dopo passo le modalità di accesso alla piattaforma e la corretta procedura di compilazione delle istanze.

Le microimprese avranno inoltre la possibilità di consultare direttamente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Rna) tramite un link dedicato. Questo strumento consentirà di verificare in tempo reale il plafond residuo per l’applicazione del regime “de minimis”, garantendo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea.

Ulteriori aggiornamenti e dettagli operativi saranno resi disponibili attraverso i canali ufficiali del Ministero, per assicurare la massima trasparenza e un accesso uniforme agli incentivi per auto elettriche.