Mel Gibson torna a Cinecittà: iniziate le riprese de La resurrezione di Cristo, sequel de La passione di Cristo

Oltre vent’anni dopo l’uscita de “La passione di Cristo”, Mel Gibson è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il tanto atteso sequel “La resurrezione di Cristo”. Le riprese sono ufficialmente iniziate a Cinecittà, come riporta “Variety”, e vedono nel cast numerosi attori italiani e un gruppo di interpreti completamente rinnovato rispetto al film originale.

Nel ruolo di Gesù ci sarà l’attore finlandese Jaakko Ohtonen, che sostituisce Jim Caviezel, protagonista del primo capitolo. Maria Maddalena sarà interpretata dall’attrice cubana Mariela Garriga, che prende il posto di Monica Bellucci, mentre Kasia Smutniak vestirà i panni di Maria, ruolo che fu di Maia Morgenstern.

Nel cast figurano anche gli italiani Pier Luigi Pasino nei panni di Pietro e Riccardo Scamarcio nel ruolo di Ponzio Pilato. Tra gli interpreti internazionali spicca Rupert Everett, coinvolto in una parte breve ma significativa, della quale non sono stati ancora rivelati i dettagli.

Secondo quanto riportato da “Variety”, le riprese sono partite la scorsa settimana e il progetto prevede due capitoli distinti, con l’uscita nelle sale prevista per il 2027. La scelta di cambiare interamente il cast è stata motivata dall’arco temporale in cui si svolge “La resurrezione di Cristo” — i tre giorni successivi alla crocifissione — che avrebbe reso necessario un massiccio utilizzo di effetti digitali per ringiovanire gli attori originali, con costi troppo elevati per la produzione.