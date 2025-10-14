Trump elogia ancora Meloni: Ispirazione per tutti. La premier risponde: Molto gentile, amico mio

Donald Trump torna a lodare Giorgia Meloni. Dopo i complimenti sul suo aspetto fisico durante un recente incontro a Sharm el Sheikh, il presidente degli Stati Uniti ha dedicato nuovi elogi alla premier italiana attraverso un post su Truth Social.

“Giorgia Meloni, la grande presidente del Consiglio dell’Italia, ha scritto un nuovo libro intitolato ‘Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi’”, scrive Trump. “Giorgia sta facendo un lavoro straordinario per le meravigliose persone dell’Italia, e questo libro racconta il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le hanno dato la saggezza e il coraggio per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo”.

“Lei è un’ispirazione per tutti”, conclude l’ex presidente americano, sottolineando ancora una volta la sua ammirazione per la leader di Fratelli d’Italia.

Il messaggio non è passato inosservato a Meloni, che ha prontamente risposto ripostando le parole di Trump sui suoi canali social. “Molto gentile, amico mio! Penso sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni per verificare la sincerità del tuo percorso politico”, ha scritto la premier, accompagnando il commento con il tag all’ex presidente statunitense.