Leo Borg scrive la sua storia: seconda vittoria Atp per il figlio di Bjorn

Leo Borg torna a far parlare di sé. Il 22enne tennista svedese, figlio della leggenda Bjorn Borg – vincitore di 11 titoli del Grande Slam – ha centrato la sua seconda vittoria nel circuito Atp, imponendosi sull’austriaco Sebastian Ofner al debutto nel torneo 250 di Stoccolma.

Grazie a questo successo, Borg affronterà nel prossimo turno il canadese Denis Shapovalov, in un match che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nella sua giovane carriera. Per il talento svedese si tratta del secondo trionfo tra i “grandi”: il primo era arrivato nel luglio 2023, quando superò il connazionale Elias Ymer al primo turno dell’Atp 250 di Bastad, sempre in Svezia.

L’attenzione intorno al figlio d’arte resta altissima, ma Leo ha più volte dichiarato di non sentire il peso del cognome e di voler costruire un percorso tutto suo nel tennis professionistico. Attualmente occupa la 622ª posizione del ranking mondiale, ma con la vittoria di Stoccolma è destinato a risalire appena fuori dalla top 500, con la possibilità di migliorare ancora in caso di ulteriore avanzamento nel torneo.

Un risultato che riavvicina Borg al suo best ranking, la posizione numero 334 raggiunta nel settembre 2023, segnale che il giovane svedese sta finalmente trovando continuità e fiducia nel proprio gioco.