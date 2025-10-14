ASUS - disponibile il supercomputer AI compatto Ascent GX10

ASUS ha annunciato oggi che il nuovo Ascent GX10 sarà disponibile a partire dal 15 ottobre 2025. Questo potente e compatto supercomputer AI in formato desktop è progettato per rendere lo sviluppo avanzato dell'intelligenza artificiale più accessibile a sviluppatori, ricercatori AI e data scientist. Alimentato dall'innovativo Superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell e dalla tecnologia NVIDIA AI software stack, l'Ascent GX10 offre prestazioni AI full-stack con un ingombro minimo.

"ASUS offre una suite completa di supercomputer AI privati, dalle workstation ai server NVIDIA MGX accelerati dalle GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition, e infrastrutture su larga scala con le piattaforme NVIDIA HGX B300 e NVIDIA GB300 NVL72", ha affermato Jackie Hsu, Senior Vice President e Co-Head di Open Platform Business Group & AIoT Business Group di ASUS. "Siamo già impegnati nell’assistere i nostri partner commerciali e di canale, e siamo pronti a supportarli anche nel loro percorso di adozione e di implementazioni delle soluzioni AI offerte dall’ecosistema NVIDIA”.

Leggi anche IBC 2025: i nuovi ProArt di ASUS e molto altro

Potenziare l'innovazione AI con prestazioni ineguagliabili

ASUS Ascent GX10 è progettato per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale: accelerato dal Superchip NVIDIA GB10 che integra una CPU NVIDIA Grace a 20 core ed una GPU NVIDIA Blackwell, Ascent GX10 offre fino a 1 petaFLOP di prestazioni AI per l'inferenza e la messa a punto dei modelli più avanzati. Offre, inoltre, 128 GB di memoria unificata così da consentire di lavorare direttamente in locale con modelli fino a 200 miliardi di parametri. Grazie al suo volume compatto pari a 150 x 150 x 51 mm, Ascent GX10 è perfetto per qualsiasi spazio di lavoro, offrendo un ingombro minimo a fronte di prestazioni eccezionali.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Ascent GX10 è una vera soluzione AI full-stack accelerata dal potente comparto tecnologico di NVIDIA AI software stack. Questa piattaforma integrata fornisce tutti gli strumenti necessari per attività come la prototipazione, la messa a punto e l'inferenza per lo sviluppo di applicazioni in robotica, visione artificiale e modelli Vision-Language (VLM).

L'architettura scalabile consente una flessibilità senza precedenti. Gli utenti possono infatti collegare due unità Ascent GX10 tramite le interfacce di rete ConnectX-7 ad alta velocità così da raddoppiare istantaneamente le prestazioni AI a 2 petaFLOP, offrendo fino a 256 GB di memoria unificata e 8 TB di spazio di archiviazione. L'Ascent GX10 consente, quindi, di accedere ad una potente piattaforma AI locale ad un prezzo più accessibile, con il vantaggio di mantenere i dati sensibili in locale.

Ascent GX10 offre diverse configurazioni per le opzioni di archiviazione, così da soddisfare ogni esigenza di sviluppo AI. L'opzione con SSD M.2 2242 NVMe™ PCIe 4.0 x4 da 1 TB è pensata per i professionisti che vogliono approcciare il mondo dell'AI e che lavorano con set di dati più piccoli e progetti di test entry-level. Il modello, di prossimo arrivo, equipaggiato con un SSD M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 x4 da 2 TB è l’ideale per supportare set di dati più grandi, modelli multipli ed esperimenti in esecuzione contemporanea. Per coloro che invece gestiscono flussi di lavoro estesi e su larga scala, l'imminente Ascent GX10 con SSD M.2 2242 NVMe PCIe 5.0 x4 da 4 TB rappresenta la soluzione ideale per tutti quegli utenti che gestiscono numerosi set di dati o progetti contemporaneamente, garantendo che tutte le informazioni siano sempre a portata di mano.

Progettato con precisione per la massima efficienza termica

Ascent GX10 è meticolosamente progettato e presenta un design termico ottimizzato per gestire senza sforzo carichi di lavoro impegnativi e garantire prestazioni ottimali anche durante l’elaborazione di carichi sostenuti. Il sistema termico avanzato è dotato di controllo della ventola a 7 livelli, alette maggiorate, cinque heat pipe e doppie ventole da 140 x 80 mm per aspirare l’aria attraverso le feritoie inferiori in modo discreto ma garantendo al contempo un flusso potente ed efficiente.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Il supercomputer AI compatto ASUS Ascent GX10 sarà disponibile a partire dal 15 ottobre 2025 presso selezionati partner commerciali e rivenditori autorizzati ASUS.

Per ulteriori informazioni: https://www.asus.com/it/networking-iot-servers/desktop-ai-supercomputer/ultra-small-ai-supercomputers/asus-ascent-gx10/

Specifiche tecniche