Tragedia a Castel d'Azzano: chi erano Marco, Davide e Valerio, i carabinieri morti nell'esplosione

Si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà i tre carabinieri morti nell’esplosione avvenuta questa mattina a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. L’incidente ha scosso profondamente l’Arma e le comunità di provenienza dei militari, tutti in servizio presso la compagnia di Padova.

Il luogotenente carica speciale Marco Piffari, 56 anni, viveva in provincia di Padova. Arruolato nel 1987, era comandante della squadra operativa e da anni prestava servizio con grande dedizione. Colleghi e amici lo ricordano come un professionista esperto e rispettato.

Il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, anch’egli 56enne, era originario di Brescia. Entrato nell’Arma nel 1988, faceva parte del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova. Aveva da poco festeggiato il compleanno e lascia due figli di 27 e 26 anni.

Il più giovane dei tre era il carabiniere scelto Davide Bernardello, in servizio presso la stessa compagnia come operatore dell’aliquota di pronto intervento. Sempre in prima linea, partecipava alle operazioni sul territorio con impegno e spirito di servizio.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione, mentre l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni hanno espresso profondo cordoglio per la perdita dei tre militari.