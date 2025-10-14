Freeze – Chi sta fermo vince: ospiti e sfide della puntata del 14 ottobre su Rai 2

Quinto appuntamento questa sera, martedì 14 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 con il game show “Freeze – Chi sta fermo vince!”, condotto da Nicola Savino insieme a Rocío Muñoz Morales. Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli, otto nuovi personaggi famosi si cimenteranno nella sfida più gelida della televisione: restare completamente immobili di fronte a ogni tipo di provocazione.

In questa puntata si confronteranno Ale Betti, Gigi, Valeria Marini, Juliana Moreira, Francesco Paolantoni, Giulia Penna, Ross e Federico Russo. Divisi in due squadre, i concorrenti dovranno mantenere il massimo autocontrollo quando Savino annuncerà il temuto momento “Freeze”. Nessun sorriso, nessuna reazione, nessun movimento: solo chi saprà dominare i nervi potrà andare avanti.

A metterli alla prova, una serie di sfide imprevedibili e situazioni surreali pensate per mettere in crisi anche i più impassibili. I partecipanti non sapranno mai cosa li attende e dovranno affrontare ogni round con sangue freddo e concentrazione assoluta.

A giudicare la loro capacità di restare immobili sarà il “Grande Freezer”, formato da Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e dalla terza guest star della serata, l’arbitra Manuela Nicolosi. Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno i punteggi valutando ogni minimo movimento, aggiornando la classifica insieme a Rocío Muñoz Morales.

Solo una squadra potrà accedere al round finale, dove i concorrenti rimasti in gara si sfideranno tra loro per conquistare la vittoria e il trofeo più “glaciale” della televisione. Tra una prova e l’altra, spazio anche a momenti di divertimento, improvvisazione e leggerezza, per un mix di gioco e spettacolo che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo.