Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la loro storia: il selfie che conferma la relazione

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini non si nascondono più. Dopo settimane di indiscrezioni, il tennista romano e l’ex ballerina di Amici hanno reso pubblica la loro relazione con uno scatto condiviso sui social, che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Le voci di un possibile legame tra i due circolavano da tempo. Berrettini, reduce dall’eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Shanghai per mano di Mannarino, sarebbe stato avvistato in più occasioni insieme alla giovane artista. Il primo incontro sarebbe avvenuto durante uno dei concerti di Marracash, dove Bellini faceva parte del corpo di ballo del tour negli stadi del rapper.

Da quella serata sarebbe nata una frequentazione che, con il passare dei mesi, si è trasformata in qualcosa di più profondo. La conferma è arrivata in occasione del compleanno di Vanessa Bellini: la ballerina ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini in cui appare anche Matteo Berrettini, sorridente al suo fianco in un selfie scattato in ascensore.

“Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”, ha scritto Bellini nella didascalia, includendo chiaramente anche il tennista nella dedica. Un gesto semplice ma significativo, che ha di fatto ufficializzato la nuova coppia del momento.