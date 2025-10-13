LITTLE NIGHTMARES III A LUCCA COMICS & GAMES 2025

A pochi giorni dall’uscita, LITTLE NIGHTMARES III avrà una sua presenza di peso a Lucca Comics & Games 2025: tante sono infatti le attività pensate per festeggiare il lancio del titolo e per fare felici i fan in fiera!

Si comincia con il container, interamente brandizzato, che sarà posto in mezzo a Piazza Santa Maria: in quello spazio ci saranno diverse postazioni per provarlo e avere un primo assaggio delle avventure di Low e Alone.

Inoltre, nello Store ufficiale di Bandai Namco presso il Bandai Namco Palace (Via della Cavallerizza 6, a 150 metri da Piazza Santa Maria) sarà invece possibile acquistare - allo stesso prezzo del gioco base retail - una Special Edition, realizzata SOLAMENTE per la fiera in quantità limitate , che include:

Il gioco base Little Nightmares III nella versione per PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch o Nintendo Switch 2

nella versione per PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 La copertina alternativa disegnata da Agnese Innocente esclusivamente per questa edizione del gioco

disegnata da Un diorama in plexiglass dei due personaggi (13x17cm)

Una toppa di tessuto che raffigura uno dei due personaggi

Il tutto racchiuso in una confezione esclusiva disponibile solo in fiera con la copertina alternativa disegnata da Agnese Innocente

Attenzione poi ad alcuni appuntamenti che si terranno presso il container di Piazza Santa Maria!

Venerdì 31 ottobre alle ore 10:30 la diretta esclusiva di RoundTwo dal container in cui Francesco e Marco parleranno del gioco, per poi essere raggiunti da Agnese Innocente in veste di ospite speciale

in cui Francesco e Marco parleranno del gioco, per poi in veste di ospite speciale Venerdì 31 ottobre a seguire la diretta su Twitch (circa dalle 12:00), Agnese sarà disponibile , fino alle 13:00, per firmare le copie della Special Edition con la cover disegnata da lei

, fino alle 13:00, per della con la cover disegnata da lei Sabato 1° novembre dalle ore 12:00 e fino alle 13:00 Agnese tornerà al container di Little Nightmares III per una seconda signing session della Special Edition

Little Nightmares III segue le avventure di Low e Alone mentre cercano un modo per uscire dal Nulla. Intrappolati nella Spirale, un agglomerato di luoghi inquietanti, i due amici devono collaborare per sopravvivere in questo mondo pieno di pericoli ed evitare minacce ben peggiori in agguato tra le ombre. Per la prima volta nel franchise, Little Nightmares III non solo consente ai giocatori di farsi largo nella Spirale da soli con un compagno gestito dall'IA, ma anche in una modalità cooperativa online per due giocatori in compagnia di un amico.

Ti aspettiamo a Lucca Comics & Games 2025!