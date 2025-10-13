REDMAGIC: Innovazioni Gaming Next-Gen a Shenzhen

REDMAGIC, leader mondiale nei dispositivi di gioco professionali, ha presentato oggi le sue ultime innovazioni nella tecnologia termica per smartphone alla REDMAGIC Gaming and Liquid Cooling Technology Conference di Shenzhen. L'evento ha messo in luce il primo sistema di raffreddamento a liquido prodotto in serie dall'azienda, insieme a innovazioni avanzate nel raffreddamento ad aria, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la gestione termica dei dispositivi mobili e le prestazioni di gioco.

Rivoluzionare il raffreddamento degli smartphone con il primo sistema di raffreddamento a liquido prodotto in serie nel settore

REDMAGIC ha introdotto il primo sistema di raffreddamento a liquido per smartphone prodotto in serie, ispirato ai server raffreddati a liquido per l'intelligenza artificiale. Il suo cuore è un liquido di raffreddamento fluorurato con eccezionali proprietà isolanti e di conduttività termica, progettato per funzionare in sicurezza tra -40 °C e 70 °C, mantenendo prestazioni ottimali e superando i limiti dei refrigeranti convenzionali in ambienti estremi.

Sebbene il raffreddamento a liquido sia comune nei server AI e nei PC desktop, per integrarlo in uno smartphone compatto sono state necessarie innovazioni in tre aree:

Miniaturizzazione dei dispositivi

? Micropompa piezoelettrica in ceramica: dopo migliaia di iterazioni di progettazione, REDMAGIC ha ottimizzato l'equilibrio tra forza motrice e ingombro per garantire una circolazione affidabile del fluido in un pacchetto ultrasottile.

? Canali di flusso su scala micrometrica: utilizzando il taglio laser a livello micrometrico, il team ha integrato canali liquidi ultrafini all'interno del dispositivo. Test continui delle membrane dei canali hanno garantito un flusso fluido e a bassa resistenza.

Resistenza alla caduta: La produzione di massa deve resistere all'uso reale, non solo alle dimostrazioni di laboratorio. Il sistema di REDMAGIC impiega un processo di saldatura a bassissima temperatura e una nuova membrana antiforatura. Insieme, hanno permesso al progetto di superare decine di migliaia di test di caduta, soddisfacendo rigorosi obiettivi di durabilità.

La produzione di massa deve resistere all'uso reale, non solo alle dimostrazioni di laboratorio. Il sistema di REDMAGIC impiega un processo di saldatura a bassissima temperatura e una nuova membrana antiforatura. Insieme, hanno permesso al progetto di superare decine di migliaia di test di caduta, soddisfacendo rigorosi obiettivi di durabilità. Liquido refrigerante antigelo:Sfruttando la stessa classe di liquido fluorurato utilizzata nei principali server AI, il refrigerante rimane stabile, con dissipazione del calore a doppio binario (CPU + dissipatore di calore VC 4D) ed efficiente anche sotto lo zero, garantendo al contempo un eccellente isolamento elettrico e trasferimento del calore.

Turbo Fan 4.0: raffreddamento ad aria avanzato per prestazioni estreme

La ventola Turbo Fan 4.0 di REDMAGIC stabilisce un nuovo standard nella tecnologia di raffreddamento ad aria per dispositivi mobili. Il sistema gira fino a 24.000 giri/min, abbinato a un ampio condotto di flusso d'aria continuo, garantendo una rapida rimozione del calore e prestazioni costanti del dispositivo.

Integrando tre approcci fondamentali di raffreddamento ad aria (indipendente, basato su canali e composito), Turbo Fan 4.0 consente a REDMAGIC di mantenere un'efficienza termica leader del settore in scenari di gioco impegnativi, affermando ulteriormente l'azienda come pioniere nella gestione termica degli smartphone.

Per la prima volta, il sistema offre anche una resistenza alla polvere e all'acqua di grado IPX8, garantendo prestazioni affidabili nelle condizioni quotidiane e proteggendo al contempo la longevità del dispositivo.

Prestazioni di gioco e convalida degli eSport

Il tablet da gioco REDMAGIC Astra ha già stabilito un nuovo standard per le prestazioni di gioco mobile. Grazie al motore grafico aggiornato, sviluppato in collaborazione con CrossFire Mobile, offre un gameplay ultra fluido a 165 Hz, con texture migliorate, illuminazione ambientale e livelli visivi dettagliati, offrendo un livello di realismo e immersione senza precedenti. Anche le interazioni con i giocatori, le dinamiche delle scene e la fisica di gioco sono significativamente migliorate, offrendo un'esperienza di gioco completamente reattiva.

Negli eSport competitivi, i dispositivi REDMAGIC sono ampiamente riconosciuti per la loro affidabilità e le loro prestazioni. Chen Jin, responsabile delle operazioni di prodotto K1 CrossFire di Tencent, ha sottolineato che la collaborazione con REDMAGIC ha ridotto notevolmente le uscite anomale, le disconnessioni a metà partita e la necessità di dispositivi di riserva durante i tornei.

Grazie ai vantaggi assoluti in termini di prestazioni, raffreddamento, elevata frequenza di aggiornamento e controllo, i telefoni eSport REDMAGIC sono diventati i dispositivi ufficiali per sei importanti campionati eSport in Cina: CrossFire Mobile Pro League, Arena Breakout Pioneer Cup, QQ Speed ??Mobile S League, Call of Duty Mobile Masters, League of Legends Mobile Super League e Dawn

Torneo Heroes Team. Questa sponsorizzazione sottolinea la fiducia e il riconoscimento dei dispositivi REDMAGIC da parte degli sviluppatori di videogiochi più diffusi.

Guardando al futuro, la prossima serie REDMAGIC 11 Pro continuerà a migliorare le prestazioni del gaming mobile, migliorando ulteriormente la velocità, la stabilità e il gameplay immersivo sia per i giocatori occasionali che per quelli professionisti.

Prossima serie REDMAGIC 11 Pro

Sulla scia del successo del REDMAGIC 10S Pro, la serie REDMAGIC 11 Pro introdurrà la prossima generazione di prestazioni di gioco mobile. Dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 di quinta generazione, il dispositivo combina un'estrema potenza di elaborazione con il primo sistema di raffreddamento a doppio binario del settore, consentendo il massimo rilascio di potenza per un gaming ad alte prestazioni prolungato.

I giocatori possono aspettarsi che Wuthering Waves giri a 90 FPS per un massimo di 120 minuti con impostazioni grafiche ultra-elevate, dimostrando una stabilità eccezionale e prestazioni costanti. Il dispositivo supporta inoltre oltre 200 titoli popolari ottimizzati per la risoluzione 2K e frame rate a 144 Hz.

Offrendo la base hardware per un significativo balzo in avanti in termini di qualità visiva e fluidità di gioco. Grazie all'integrazione avanzata di raffreddamento ad aria e a liquido, l'11 Pro garantisce prestazioni costanti anche durante sessioni di gioco prolungate e ad alto carico, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la gestione termica e le prestazioni del gaming mobile.

REDMAGIC continua a sostenere la sua filosofia "Win More Games", integrando perfettamente l'ottimizzazione software a livello di sistema con funzionalità hardware all'avanguardia. Questo approccio offre un'esperienza di gioco mobile più fluida, ricca e precisa, consentendo ai giocatori di dare il massimo in ogni scenario.