Vicenza, smascherato falso cieco: per oltre 50 anni ha incassato indennità di invalidità per più di un milione di euro

Un 70enne vicentino, residente nell’area di Arzignano, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato dopo aver percepito per oltre mezzo secolo indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo complessivo superiore a 1 milione di euro.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo risultava cieco assoluto dal 1972, beneficiando di rendite e indennità di accompagnamento riconosciute da Inps e Inail. Le Fiamme Gialle hanno condotto pedinamenti e riprese video per circa due mesi, documentando attività incompatibili con la condizione dichiarata: lavori di giardinaggio con attrezzi taglienti e acquisti al mercato senza assistenza.

L’operazione è nata dall’incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali con i database della Finanza, che ha fatto emergere le anomalie. Al termine delle verifiche è stata eseguita anche una verifica fiscale che ha portato a tassazione oltre 200mila euro riferiti all’ultimo quinquennio, periodo per cui l’accertamento è ancora consentito.

Per le somme indebitamente percepite sono state avviate le procedure patrimoniali previste e l’uomo è stato deferito alla Procura di Vicenza. Proseguono gli approfondimenti per la ricostruzione completa dei benefici economici incassati nel tempo.