Gaetano Maranzano: chi è il 28enne accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo

Il 12 ottobre 2025 Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso a Palermo con un colpo di pistola mentre cercava di sedare una rissa vicino al Teatro Massimo, davanti al locale di famiglia “O’ Scrusciu”. Fermato un sospetto: Gaetano Maranzano, 28 anni.

Gaetano Maranzano ha 28 anni ed è originario dello Zen. È figlio di Vincenzo “Gnu Gnu” Maranzano, già condannato a 10 anni per tentato omicidio nell’ambito di una faida di quartiere legata al controllo della droga.

Il fermo è scattato all’alba: Maranzano è stato rintracciato nell’abitazione della fidanzata e, secondo fonti investigative, avrebbe confessato di aver sparato a Taormina, indicando come possibile movente un presunto diverbio legato alla compagna. Gli inquirenti precisano che la versione è al vaglio.

Nell’abitazione riconducibile al sospettato i militari hanno trovato una pistola, ora al centro degli accertamenti tecnici. È stata disposta una perizia balistica sull’arma sequestrata e oggi è prevista l’autopsia sulla vittima.

Nei giorni del delitto, sui social Maranzano è apparso in video con audio dedicato a Totò Riina; in rete circolano sue immagini con ciondoli a forma di arma e riferimenti a fiction di mafia. Elementi che gli investigatori stanno verificando nel contesto del profilo personale.