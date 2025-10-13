Trump accolto in Israele con un gigantesco Thank You sulla spiaggia di Tel Aviv

Donald Trump è atterrato in Israele in un giorno simbolico, coinciso con la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas. Al suo arrivo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha trovato un’accoglienza spettacolare e carica di significato.

Sulla spiaggia di Tel Aviv, sorvolata poco prima dall’Air Force One diretto verso l’aeroporto Ben Gurion, è comparso un enorme messaggio di ringraziamento. La scritta, visibile dall’alto, recitava “Thank You” accanto alla bandiera di Israele e al profilo inconfondibile di Trump, in segno di riconoscenza per il suo ruolo nelle trattative che hanno portato alla liberazione.

L’iniziativa, realizzata da un gruppo di cittadini israeliani, ha voluto esprimere gratitudine verso Trump per il sostegno offerto durante la crisi e per l’impegno diplomatico che ha contribuito al ritorno a casa di numerosi ostaggi.

Dopo la tappa in Israele, Trump si recherà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove è prevista la firma dell’accordo per la fine delle ostilità a Gaza, un passo considerato decisivo per la stabilità della regione.