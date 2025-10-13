I GIOCATORI HANNO DETTO LA LORO SULLE VALUTAZIONI DI FC 26
I FAN E I GIOCATORI HANNO DETTO LA LORO SULLE VALUTAZIONI DI FC 26…VI PRESENTIAMO IL RATINGS RELOAD
EA SPORTS FC ha svelato la prima campagna live service sulle valutazioni: Ratings Reload. Dopo aver annunciato le valutazioni di base di EA SPORTS FC 26 a settembre, fan e giocatori hanno espresso la loro opinione, valutando i giocatori come “overrated” o “underrated”.
Il Ratings Reload mette in evidenza le modifiche più richieste, dall’Overall (OVR) dei giocatori ai PlayStyles. Basato sui feedback di atleti e fan, Ratings Reload incorpora i voti “underrated” raccolti dal Database Valutazioni FC 26, insieme ai commenti provenienti dai canali social dei club partner e di EA SPORTS FC.
Le modifiche più richieste dalla community hanno portato alla creazione di due squadre Ratings Reload in Football Ultimate Team™. Ratings Reload includerà anche nuovi Eventi Live e Evoluzioni a tema che migliorano ciascuna delle sei statistiche principali dei giocatori.
Qui di seguito l’elenco completo della prima squadra di Ratings Reload:
Michael Olise
Lotte Wuben-Moy
Lucy Bronze
Jovana Damnjanovic
Julián Alvarez
Pau Cubarsí
Tyler Morton
Florian Thauvin
Heung Min Son
Anders Dreyer
Eberechi Eze
Marc Cucurella
Hugo Ekitiké
Oscar Bobb
Cristian Romero
Scott McTominay
Salma Paralluelo
Mary Alice Vignola
Manaka Matsukubo
Trinity Rodman
La prima squadra di Ratings Reload sarà disponibile in FC 26 dal 10 ottobre. La seconda squadra sarà annunciata il 17 ottobre.
