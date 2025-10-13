I GIOCATORI HANNO DETTO LA LORO SULLE VALUTAZIONI DI FC 26

I FAN E I GIOCATORI HANNO DETTO LA LORO SULLE VALUTAZIONI DI FC 26…VI PRESENTIAMO IL RATINGS RELOAD

EA SPORTS FC ha svelato la prima campagna live service sulle valutazioni: Ratings Reload. Dopo aver annunciato le valutazioni di base di EA SPORTS FC 26 a settembre, fan e giocatori hanno espresso la loro opinione, valutando i giocatori come “overrated” o “underrated”.

Il Ratings Reload mette in evidenza le modifiche più richieste, dall’Overall (OVR) dei giocatori ai PlayStyles. Basato sui feedback di atleti e fan, Ratings Reload incorpora i voti “underrated” raccolti dal Database Valutazioni FC 26, insieme ai commenti provenienti dai canali social dei club partner e di EA SPORTS FC.

Le modifiche più richieste dalla community hanno portato alla creazione di due squadre Ratings Reload in Football Ultimate Team™. Ratings Reload includerà anche nuovi Eventi Live e Evoluzioni a tema che migliorano ciascuna delle sei statistiche principali dei giocatori.

Qui di seguito l’elenco completo della prima squadra di Ratings Reload:

Michael Olise

Lotte Wuben-Moy

Lucy Bronze

Jovana Damnjanovic

Julián Alvarez

Pau Cubarsí

Tyler Morton

Florian Thauvin

Heung Min Son

Anders Dreyer

Eberechi Eze

Marc Cucurella

Hugo Ekitiké

Oscar Bobb

Cristian Romero

Scott McTominay

Salma Paralluelo

Mary Alice Vignola

Manaka Matsukubo

Trinity Rodman

La prima squadra di Ratings Reload sarà disponibile in FC 26 dal 10 ottobre. La seconda squadra sarà annunciata il 17 ottobre.

Leggi anche FINE DELLE VALUTAZIONI DI EA SPORTS FC 26