Impresa storica di Vacherot: da qualificato al trionfo nell'Atp di Shanghai battendo il cugino Rinderknech

Finale in famiglia e sorpresa clamorosa al Masters 1000 di Shanghai. Il monegasco Valentin Vacherot, 26 anni, numero 204 del mondo e partito dalle qualificazioni, ha conquistato il primo titolo Atp della sua carriera superando in finale il cugino Arthur Rinderknech, francese classe 1995 e numero 54 del ranking mondiale.

Sul cemento cinese, davanti a un pubblico incredulo, Vacherot si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 dopo due ore e quindici minuti di battaglia intensa. Una vittoria che segna una svolta nella carriera del monegasco, capace di ribaltare un avvio difficile e di mantenere lucidità nei momenti decisivi del match.

Con questo successo inatteso, Vacherot compirà un balzo straordinario nella classifica Atp, salendo fino al numero 40 del mondo, il suo miglior piazzamento di sempre. Rinderknech, nonostante la sconfitta, guadagnerà posizioni fino al numero 28, firmando comunque il miglior risultato della sua stagione.

Il torneo, dal montepremi di 9.196.000 dollari, entra così nella storia per l’impresa di un giocatore partito dalle retrovie, capace di superare ogni pronostico e scrivere una pagina inedita del tennis mondiale.