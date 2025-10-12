Tu si que vales, caos in studio: concorrente insulta Sabrina Ferilli e la accusa di essere una miracolata

Momenti di tensione durante l’ultima puntata di Tu si que vales, andata in onda sabato 11 ottobre. Una concorrente ha perso il controllo e ha attaccato duramente Sabrina Ferilli, definendola “una miracolata” davanti a giuria e pubblico.

La protagonista dell’episodio è Laura, una donna che ha presentato un’esibizione basata su suoni e urla particolarmente forti. Fin dall’inizio, la performance ha suscitato risate e reazioni divertite da parte del pubblico e dei giudici, tra cui la stessa Ferilli. Questo, però, ha irritato profondamente la concorrente, che visibilmente infastidita ha interrotto la sua esibizione, abbandonando lo studio e urlando: “Che cosa vi ridete? Vaffo!”.

Dopo pochi minuti, Laura è tornata in scena decisa a spiegare le ragioni del suo sfogo. Ha raccontato di essere già stata a Tu si que vales cinque anni fa e di aver ricevuto allora un giudizio negativo proprio da Sabrina Ferilli: “Mi aveva detto ‘ao, e che talento c’avrebbe questa?’. Pensavo che quella parte non sarebbe andata in onda, invece sì, e per anni la gente me lo ha ripetuto. Ora dico io: che talento ha lei? Io questo talento non l’ho mai visto”.

Colta di sorpresa, Sabrina Ferilli ha risposto con calma, affermando di non ricordare l’episodio: “Ma io non ricordo se cinque anni fa manco stavo qui”. Le parole dell’attrice, però, non sono bastate a placare la rabbia della concorrente, che ha lasciato nuovamente lo studio gridando: “Questa trasmissione si chiama Tu si que vales, ma tu, Sabrina, non vali nulla. Sei una miracolata, chissà chi hai in paradiso!”.

L’episodio ha lasciato lo studio senza parole e il pubblico diviso tra incredulità e imbarazzo per l’attacco improvviso rivolto alla popolare attrice romana.